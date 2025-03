Cuenta su vida con las Voces en mi cabeza

Detrás de Vegeta o Batman está el actor de doblaje René García, quien con 50 años de carrera contará su propia historia acompañado de sus queridos personajes

A René García lo podemos reconocer por ser la voz de Vegeta en Dragon Ball, de Hyoga en Los caballeros del zodiaco, de Stewie Griffin en las primeras temporadas de Padre de familia y de John Wick en toda la saga, por mencionar rápidamente algunos de sus personajes, aunque ya suma cinco décadas de carrera. Sí, se sabe la de chambear desde la niñez.

Lo que no siempre se menciona cuando se revisa la trayectoria de este actor de doblaje es que comenzó en el mundo de las dramaturgias, en el cual sigue participando. “Yo empecé en el teatro en 1974 cuando era niño, luego en el doblaje empecé a los 10 años”, apunta. Y eso mismo lo lleva a querer mostrar qué más hay detrás de René García desde otro ámbito.

Así que los próximos 5 y 6 de abril tomará el Teatro Jorge Negrete para presentar el unipersonal Voces en mi cabeza, donde buscará que el público que lo conoce por dar voz a sus personajes favoritos también conecte con él de una forma más íntima y emotiva.

René cuenta que este monólogo nació sobre todo de una necesidad de regresar a los escenarios. “Se me ocurrió escribir esto que tiene que ver con mi historia, porque también coincide con mis 50 años de carrera. Dije: ‘¿por qué no platico a la gente esta historia y que se entere de cosas que no sabe?’, y que también se divierta… como, por ejemplo, esta parte de que canto, que hago música y muchas anécdotas que están por ahí”.