GREAT PLACE TO STUDY: Educación para el bienestar

Educación para el bienestar

Imagina un mundo en el que todos los niños y jóvenes tengan acceso a una escuela preocupada por brindarles soporte emocional y por educar para la felicidad y no sólo para el éxito; un mundo en el que la educación no se centre en la acumulación de conocimientos académicos sino en el bienestar de cada individuo. WholeSchools® es un grupo de consultoría pedagógica basado en la Ciudad de México que cree que ese mundo es posible y cuya creciente red de educadores globales trabaja para lograrlo. Por eso, WholeSchools® se ha convertido en socio estratégico de Great Place to Study para apoyar su expansión global.

Great Place to Study es una certificación internacional que mide el nivel de bienestar, satisfacción y felicidad de las comunidades educativas mediante una evaluación diagnóstica en la que participan alumnos, maestros, padres y egresados. Esta certificación opera en diversos países de América, Europa y Asia, permitiendo a las instituciones educativas formar parte de una Liga de Honor internacional y contar con un plan de mejora que apoye el desarrollo del bienestar y felicidad de los alumnos.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN:

1.PREPARACIÓN

Se realizan juntas con el equipo de liderazgo y maestros, además de una precampaña en redes sociales.

2. EVALUACIÓN 360°

Evaluación en línea en la que participan de manera anónima alumnos, maestros, padres y egresados. Se miden los indicadores clave de desempeño: experiencia de aprendizaje, infraestructura, vida en el campus, actividades extracurriculares, coeficiente de felicidad y aprendizaje virtual.

3. ANÁLISIS

Los resultados se analizan para identificar fortalezas y oportunidades y se realiza un reporte detallado.

4. PLAN DE ACCIÓN

Se presenta un programa de mejora al equipo de liderazgo de la institución.

5. CERTIFICACIÓN

Las instituciones que obtienen un resultado de 3.51 o mayor reciben la certificación de Great Place to Study en una ceremonia interna y participan en el evento anual de reconocimiento; además, cuentan con presencia en la página Web de GPTS y se incorporan a la Liga de Honor.

Para más información, visita https://www.greatplacetostudy.com/countries/mexico