¿Habrá tercera dosis anticovid en México?

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno analiza aplicar una tercera dosis de refuerzo para algunos adultos mayores.

“Tenemos que vacunar de 15 a 17 (años) con Pfizer y se va a analizar la vacuna de refuerzo en algunos casos, sobre todo para adultos mayores”, mencionó tras enfatizar que esa decisión solo estará respaldada si especialistas la sugieren.

Explicó que, aunque ya se inmunizó al 85% de la población, aún hay personas que no tienen la primera dosis. “Hay quienes no quieren vacunarse y hay que respetarlo, pero hay quienes no, porque no hemos llegado a sus pequeñas comunidades”, dijo. (Chilango)