Hasta 9 años de prisión a quien maltrate animales en el Estado de México

El jueves 29 de julio, el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad endurecer las sanciones por maltrato animal, además de que se reformó la Ley Orgánica Municipal para que cada ayuntamiento cuente con un Consejo y una Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal.

Ahora, quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya una plaga pasará hasta seis años en prisión y aumentará hasta nueve cuando el responsable sea un servidor público que tenga en su encargo el manejo de animales. (Sopitas)