Las injusticias ambientales suelen acompañarse de altos niveles de impunidad, toda vez que los delitos no se persiguen, los daños no se reparan y las políticas públicas no son suficientes o simplemente no se evalúan

Por Mariana Boy Tamborrell*

América Latina es una región que destaca por su biodiversidad, recursos naturales y diversidad cultural. No obstante, también es líder en conflictos ambientales, deforestación y una marcada desigualdad socioeconómica, lo que la hace altamente vulnerable a la emergencia climática y la degradación ambiental.

Aunque se ha reconocido el derecho humano a un medioambiente sano a nivel internacional y se han creado diversas legislaciones para garantizar su cumplimiento, las injusticias ambientales suelen acompañarse de altos niveles de impunidad, toda vez que los delitos no se persiguen, los daños no se reparan y las políticas públicas no son suficientes o simplemente no se evalúan; todo ello agudiza problemáticas sociales ya presentes como la violencia o corrupción.

Esto es lo que advierten los coordinadores del Índice Global de Impunidad Ambiental en América Latina (IGI-AMB LATAM 2023) Celeste Cedillo, Juan Antonio Le Clercq y Azucena Cháidez, quienes midieron los niveles de impunidad ambiental en 33 países de nuestra región, enfocándose en identificar cuatro dimensiones.

Los autores identificaron niveles de impunidad ambiental alta, media-alta y media-baja y México se ubicó en el segundo nivel de impunidad media-alta. Es uno de los países de América Latina que obtuvo uno de los mejores desempeños en la dimensión de existencia de capacidades institucionales, así como en la evaluación de políticas ambientales o programas de adaptación.

Sin embargo, también obtuvo una de las peores valoraciones comparadas con las demás naciones en las dimensiones funcionales, es decir, en materia de degradación ambiental y de persecución de crímenes ambientales. Parte del problema parece encontrarse en la poca o nula intervención de los gobiernos subnacionales.

Desde luego el sector ambiental requiere más presupuesto, pero es muy importante que todos los niveles de gobierno, especialmente los gobiernos de los Estados y los gobiernos municipales, hagan su parte en la protección del medioambiente.

*Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX