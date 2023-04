La agenda del Congreso de la CDMX: el trabajo que hacen en pro de la niñez

Fotografía: Cortesía.

Polimnia Romana explicó los temas que han abordado desde el recinto de Donceles y Allende para empoderar a las niñas y niños

Desde el Congreso de la Ciudad de México se trabaja en distintos frentes para atender a los niños y niñas de la capital del país. La lactancia materna, la legislación contra el castigo corporal y humillante, así como la muerte perinatal, marcan el ritmo de la agenda. La Presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, Polimnia Romana Sierra Bárcena, explicó la labor legislativa a Máspormás.

Hoy continuamos con el Foro: “Las violencias en contra de niñas, niños y adolescentes” donde tuvimos un diálogo abierto con especialistas en materia de Violencia Vicaría. pic.twitter.com/cLnH0r7y6q — Polimnia Romana  (@polimniaromana) April 3, 2023

¿Cuál es el objetivo general de la Comisión?

Para la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es muy importante entender que es en la infancia y sólo en la infancia donde se forman y programan las personas. Estamos hablando de emociones, capacidad intelectual, capacidad motriz y por supuesto, también los aspectos negativos de la personalidad: la indefensión aprendida, las adicciones, la violencia y todo lo que hoy vivimos diariamente en las escuelas, calles y oficinas. Entender que es sobre todo en la primera infancia donde se forman las personas, es fundamental para dar pie a todos los demás trabajos y comprender que lo que estamos haciendo es crear la ciudadanía del 2030-2040.

¿Qué están haciendo en la Comisión?

Trabajamos en muchos aspectos. Que en la Constitución esté el derecho bidireccional a la lactancia materna es un logro gigante, porque hoy un una empresa o una institución de gobierno que no tenga un lactario, que no dé los permisos de lactancia o que en la calle, en un centro comercial, te impidan amamantar a tu hijo, no sólo es una violación a la Ley Federal del Trabajo (en el caso de las empresas y gobierno) sino que además es una violación los derechos humanos de dos personas. Por esto, las quejas no sólo van a la Secretaría del Trabajo o al Ministerio Público, sino también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

¿En qué otras áreas han avanzado?

Hemos avanzado en el área de castigo corporal y humillante. Es innovadora la forma de legislar porque no estamos enfocados solamente en procesos cognitivos, es decir, no nada más se castiga a quien golpea a un niño, sino que también estamos legislando positivamente e instruyendo a los padres, madres y cuidadores, sobre por qué el castigo corporal no nada más lastima físicamente al niño, sino que puede dejar secuelas de por vida. Al contrario de los adultos, en niñas y niños no existe la reparación del daño: lo que se le hace a un niño lo marca de por vida.

¿Cómo se está atendiendo la muerte perinatal?

La muerte perinatal es la que ocurre unos días antes del nacimiento, durante el parto o unos días después, cuando el bebé todavía no es registrado o cuando ni siquiera pudo salir del hospital. Además de ser una evidente tragedia, es una situación poco socializada; las madres y los padres no tienen atención correcta, y las condiciones en las que se da la muerte del bebé son sumamente difíciles para la familia. Por ejemplo, el certificado de defunción no incluye el nombre del infante, se le denomina todavía “producto”, y eso es algo que a las familias les lastima muchísimo. Estamos trabajando en algo que se llama “la sala mariposa”, que es una sala de despedida para el bebé.

¿Qué pendientes tienen?

Tenemos pendiente la iniciativa de las estancias infantiles. Ya salió otra iniciativa de la jefa de Gobierno que tiene que ver con la “Beca para Empezar” y que ya es ley. Esa beca es algo que aplaudimos porque representa un paso más hacia la universalidad de los programas que siempre ha peleado el PRD. Creemos que no puede existir una persona feliz si no tuvo una infancia plena. Nosotros tal vez no vamos a cosechar lo que estamos trabajando, pero seguramente en 30 o 40 años vamos a ver una ciudad distinta si seguimos apostándole a la infancia.

AMPLÍAN TRABAJO

La labor del Congreso local no sólo queda aquí, sino que existe una red nacional que se reunió en órgano legislativo local. “La Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez forma parte de la red de comisiones legislativas, la red nacional, donde por cierto, nos acabamos de reunir en la sede del Congreso de la Ciudad de México. Uno de los objetivos es homologar todas las leyes que tienen que ver con castigo corporal y humillante; otras de las decisiones que se tomó es combatir el feminicidio infantil”, dijo la legisladora.