La Diaria: 4 noticias que debes saber de la CDMX

LISTOS EL PGD Y PGOT PARA LA CDMX

El Secretario de Gobierno, Martí Batres, dijo que luego de que el Instituto de Planeación de la CDMX presentara a consulta dos documentos: el proyecto de Plan General de Desarrollo y el proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial, se acordó incorporar la existencia de los usos de suelo habitacionales puros, particularmente el de suelo habitacional unifamiliar. Además, los programas parciales no se eliminan; se establecen mecanismos para impedir la privatización del servicio de agua; se prohíbe la construcción de megaproyectos o conjuntos comerciales en zonas con estrés hídrico; sólo hay un suelo de conservación que incluye el “suelo rural”; se reivindica el derecho a la ciudad; y quedan como criterios organizadores del territorio la regulación responsable de suelo, vivienda adecuada y asequible, el espacio público seguro, un medio ambiente sano y la movilidad integrada.

Todo esto se logró tras solventar 14 mil opiniones que contienen a su vez cerca de 35 mil observaciones puntuales en dichos documentos, además de que en términos de la discusión pública no formal, también hubo observaciones, críticas y propuestas. Se relató que los tres grandes ejes de las observaciones fueron con el tema de los usos de suelo urbanos, donde diversas organizaciones señalaron su preocupación porque se pudiera establecer una especie de suelo mixto, uso de suelo mixto generalizado, que debilitara los usos de suelos habitacionales. También fue fundamental la crítica de los pueblos del sur especialmente, al concepto de suelo rural, porque consideraban que esto dividía el suelo de conservación en franjas: suelo de conservación y suelo rural; y que el suelo rural podría dar paso gradual a la urbanización y a la privatización de la propiedad social de la tierra. Y la tercera observación se dio por parte de organizaciones urbano-populares, que señalaron la ausencia de algunos elementos orientados a garantizar el derecho a la ciudad y particularmente los derechos sociales.

“Sobre esa base, tomando en cuenta todas las observaciones que se hicieron y trabajando con las organizaciones que realizaron observaciones globales y puntuales, es que se elaboraron dos nuevos documentos”, dijo Martí Guadarrama. Especificó que en ellos se establece y se reconoce de manera particular los acuerdos que el Gobierno de la Ciudad estableció con los pueblos de Milpa Alta. Finalmente, mencionó que el Instituto tendrá que enviar ahora dichos documentos a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dará la última revisión antes de enviarse al Congreso de la Ciudad de México, que a su vez, iniciará su trabajo de aprobación.

NO DETENDRÁN OBRAS DEL PRESIDENTE

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la invalidación del acuerdo del Ejecutivo que declaraba como seguridad nacional e interés público a todas las obras prioritarias del gobierno federal, tiene un objetivo: las obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso no va a suceder. “En la primera resolución de la Corte, cuando echan para atrás el decreto de seguridad nacional, dije que el objetivo era parar las obras del presidente, y lo sigo pensando”. Agregó también que “ellos creen que afectan al presidente o a la 4T, pero no es así, sino millones de mexicanos y al futuro que se presenta a partir del desarrollo de estas obras. Hay muchos ministros que responden a unos cuantos y no al pueblo mexicano; afortunadamente la gente está muy consciente de la transformación que vive el país y no van a poder parar las obras del presidente”. Manifestó también que hay muchos ministros de la Corte cuya razón no es jurídica, “sino que es parar las obras del presidente porque responden a intereses distintos a los de seguridad nacional del pueblo de México, pues son parte del viejo régimen y quieren que las cosas sigan siendo como antes”.

TARJETAS POR LA MODERNIZACIÓN

Como parte de la modernización en el transporte público de la Ciudad de México, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informa que el próximo lunes 5 de junio iniciará la prueba piloto en la Línea 5 de Trolebús, cuya ruta es San Felipe de Jesús-Metro Hidalgo-La Diana, a la cual únicamente se podrá acceder con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI). Es importante recordar a las y los usuarios de la Red MI que la tarjeta puede ser recargada en las diversas máquinas expendedoras que se encuentran dentro de las estaciones de Trolebús Elevado, Cablebús, Metrobús y Metro, así como en las taquillas que están disponibles en las estaciones de Metro. Asimismo, las personas pueden efectuar su recarga de manera digital ingresando a la aplicación de Mercado Pago, así como en la Red de comercios que tienen habilitada una terminal para recargar saldo a la Tarjeta MI. La localización de los distintos comercios que cuentan con la de Red de Recarga Externa puede ser consultada a través del Visor que está disponible en el siguiente enlace: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/visor_puntos_recarga A través de estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México continuará trabajando para brindar a la ciudadanía alternativas de movilidad con unidades modernas, accesibles y eficientes que garanticen trayectos seguros y de calidad.

CAPACITAN SSC, SEMOVI Y AMIS A OFICIALES SOBRE HECHOS DE TRÁNSITO “LAMINEROS”

Con el propósito de fortalecer los conocimientos de personal en campo respecto a la modificación del Artículo 54 del Reglamento de Tránsito, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), iniciaron las capacitaciones a personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito para atender los llamados choques “lamineros”.

El titular de SEMOVI, Andrés Lajous Loaeza, recordó que la semana pasada se publicó el Decreto por el cual se reforma el Artículo 54 del Reglamento de Tránsito en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el cual tiene dos objetivos: “El primero, salvaguardar la vida de las personas que, una vez que están en un hecho de tipo ‘laminero’, no se pongan en riesgo bajándose del coche; y el segundo, agilizar el flujo vehicular para que no haya bloqueos”. Por su parte, el Subsecretario de Control de Tránsito, Francisco Moreno Montaño, apuntó que “es importante que el personal (de SSC) tenga la plena capacitación del por qué se deben de retirar los vehículos en este caso cuando son choques ‘lamineros’ y tienen que saber cómo explicar de manera correcta a los usuarios”.

Cabe recordar que desde el 17 de mayo, entró en vigor esta modificación al Reglamento de Tránsito, la cual permite que en caso de que ocurra un incidente vial entre dos o más vehículos privados sin lesionados que cuenten con seguro, estos podrán ser reubicados en lugares donde no afecten a otros usuarios de la vía. Es importante señalar que los vehículos no podrán ser movidos del sitio cuando existan personas lesionadas o fallecidas, la unidad no se encuentre en condiciones de circular, haya conductores en estado de ebriedad, bajo el influjo de alguna sustancia o existan daños en la vía pública. Finalmente, el director de Daños y Autos de la AMIS, Carlos Omar Jiménez Palacios, señaló que una de las prioridades del sector asegurador es proteger a víctimas de incidentes viales, por lo que este trabajo en conjunto será de mucha utilidad.

