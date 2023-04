La Diaria: las noticias que debes de saber hoy sobre la CDMX

Fotografía: Cortesía

Sube 11.5 confianza de Sheinbaum

De acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la confianza de los capitalinos a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue 11.5% mayor al promedio nacional, calculado con base en las opiniones emitidas de la ciudadanía de cada estado hacia sus gobernantes.

Asimismo, el 36.7% de la población calificó como efectivo, la labor de su Gobierno para atender problemáticas observadas por la población, opinión que se elevó en 4.8 puntos respecto al primer trimestre de 2022.

También, la percepción social de seguridad en la ciudad mantuvo su tendencia al alza durante el primer trimestre de 2023, al crecer 10.3% comparada con el mismo periodo del 2022, al mejorar la sensación de seguridad en espacios públicos como cajeros automáticos en vía pública, transporte público, calles, bancos, parques, mercados, automóvil, lugar de trabajo, centros comerciales y escuelas.

En tanto, el 48.5% de los encuestados expresó que la situación sobre delincuencia mejorará o seguirá igual de bien en los próximos 12 meses; indicador que subió 7.8 puntos porcentuales.

Los datos indicaron que en comparación del primer trimestre de 2022 contra el mismo periodo de 2023, en total, 13 de las 16 Alcaldías redujeron el porcentaje de capitalinos que percibió como insegura su demarcación.

Se debe recordar que esto es gracias a la Estrategia de Seguridad impulsada desde el 2019 por Sheinbaum Pardo, que contempla cuatro ejes: “Atención a las causas”, “Más y Mejor Policía”, “Inteligencia e Investigación”, y “Coordinación”, y que ha logrado reducir en más de 50% los delitos de alto impacto.

Además, el Gobierno capitalino ha mejorado las condiciones laborales de la policía capitalina al otorgar un incremento salarial de 54% de 2019 a 2023.

Rehabilitación en AICM concluye en Junio

El secretario de Obras y Servicios de la capital, José Antonio Esteva, aseguró que los trabajos de rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”, es del 60% y se concluirá en junio próximo.

Tras un recorrido con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se invertirán 475 millones de pesos en trabajos de tres edificios: terminal, el patio-hotel, y el estacionamiento, que en total conforman una superficie de 52 mil 300 metros cuadrados.

Mencionó que el concepto principal es la excavación y se hace una serie de túneles por debajo para confirmar las condiciones de las contratrabes que debían de estar apoyadas en el suelo, pero éste ya bajó y eso genera los daños.

Dijo que se llevan 15 mil metros cúbicos de un total de 23 mil 700; el estacionamiento prácticamente está concluido y el patio-hotel lleva un buen avance y gradualmente se interviene el edificio terminal.

“La segunda acción es la reparación de grietas, ya sea a través de inyecciones de resinas en las fisuras o reforzamiento con el encabezado con acero. De mil 800 metros de inyección contra 2 mil 800 que calculamos, será la totalidad conforme a la estadística que llevamos al día de hoy”, apuntó.

Aclaran activación de alerta sísmica

Luego de la controversia respecto de por qué no sonó la alerta sísmica el pasado martes por la noche en la capital cuando se registró uno de 5.5, el titular del C5, Juan Manuel García, aclaró que la activación del sonido depende de qué tan peligroso puede ser para una ciudad en particular, y no de adivinar la magnitud con que cerrará.

Así, refirió el servidor público, se toman en consideración: número de sensores que detectan el incidente; distancia del epicentro calculado a las ciudades que van a ser alertadas; y lo que el algoritmo asume que va a ser la magnitud final del sismo, pero varía mucho, por lo que es preferible que sea un cálculo no necesariamente 100% exacto, pero que sea oportuno. Así, la ciudadanía tiene que tener siempre presente que se trata es de alertar sismos que son potencialmente peligrosos, no de anticipar la magnitud.

“Por eso ocurren casos como los que hemos tenido en los últimos días, de sismos que terminan siendo no perceptibles en la ciudad, aunque tengan una magnitud mayor, que detonan el alertamiento sísmico; y cosas como las que pasaron el martes, un poco antes de las 11:00 de la noche, sismos que terminan con cierta percepción en la ciudad, aunque su magnitud sea menor que el que tuvimos hace dos meses, que no detona la alerta sísmica”, explicó.

Replicarán hospital veterinario capitalino

Médicos de la Agencia de Atención Animal, de la Secretaría del Medio Ambiente y asesores de Tequisquiapan, Querétaro, visitaron el Hospital Veterinario de la CDMX, con el propósito de replicarlo en dicho municipio. Los queretanos calificaron a la unidad médica como funcional, práctica y con el mejor servicio.

Areli Montenegro, coordinadora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Tequisquiapan, manifestó su interés de implementar un hospital veterinario como el de la capital, considerado el hospital público más grande y completo de Latinoamérica.

“Se aprecia un hospital funcional, práctico y que sobre todo da el mejor servicio de salud a los animales de compañía. Nuestro objetivo es tener un lugar funcional y digno para poder dar la atención necesaria a nuestros animales de compañía en el municipio”, dijo.

Durante el encuentro, se detalló que en el primer trimestre de este año, en este hospital ubicado en la alcaldía Iztapalapa se han dado 2 mil 265 consultas de primera vez, y mil 968 consultas de seguimiento.

Asimismo, se atendió en terapia intensiva a 83 pacientes, hospitalizado a 65 perros y 26 gatos, registrado 85 hospitalizaciones infectocontagiosas y dado 470 terapias físicas.

Asimismo, se realizaron 298 ultrasonidos, 491 rayos X, 394 pruebas de laboratorio. Se efectuaron nueve consultas de fauna silvestre, 333 manejos médicos, 30 consultas de etología, 212 esterilizaciones, 195 desparasitaciones y 251 vacunas antirrábicas.

El horario de atención es de lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas y en días festivos de 08:00 a 19:00 horas.