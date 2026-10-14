¡Noches de misterio en Zacango! Habrá recorridos nocturnos con leyendas, ofrendas, pan de muerto y más: ¿cuándo?

¡Este plan de Día de Muertos es solo para valientes! Si te gustan las historias de misterio, las leyendas y las experiencias fuera de lo común, prepárate para descubrir el Parque Ecológico Zacango como nunca lo habías visto: de noche.

Este octubre, el famoso parque del Estado de México abre sus puertas para ofrecer recorridos nocturnos llenos de historias que pondrán a prueba tu valentía. Habrá relatos sobre la antigua Hacienda de Zacango, música, ofrendas tradicionales y degustación de pan de muerto.

Además, también podrás participar en un concurso de disfraces, disfrutar de una cena y conocer algunas de las actividades que realizan los animales de hábitos nocturnos.

¿Te animas a vivir esta aventura? En Chilango te contamos cuándo son los recorridos nocturnos del Parque Ecológico Zacango, cuánto cuestan y cómo conseguir tus boletos.

¿Qué habrá en los recorridos nocturnos del Parque Ecológico Zacango?

Cuando cae el sol, los rincones de la antigua Hacienda de Zacango se convierten en el escenario perfecto para escuchar historias de misterio.

Durante los recorridos nocturnos, las y los visitantes conocerán relatos inspirados en las leyendas del lugar, que alguna vez fue habitado por frailes franciscanos y posteriormente por los marqueses de Calimaya.

La experiencia combina representaciones artísticas, actividades temáticas de Día de Muertos y momentos para descubrir el parque desde una perspectiva diferente.

Estas son algunas de las actividades que podrás disfrutar:

Vals de la Hacienda: una representación de danza que transportará a los asistentes a otra época.

Lo que la Hacienda Zacango te oculta: un recorrido por las historias y secretos que guardan sus muros.

La última mordida: una experiencia de misterio que pondrá tus sentidos en alerta.

El alma en pena: una representación inspirada en los relatos de quienes, según las leyendas, todavía rondan la antigua hacienda.

Enriquecimiento animal nocturno: actividades especiales para conocer el comportamiento de algunos animales durante la noche.

El último rezo: una experiencia que retoma las historias y el ambiente misterioso del lugar.

La Santigüita y la leyenda del capataz: relatos relacionados con el pasado de la hacienda.

Además, la experiencia incluirá exhibición de ofrendas tradicionales, música, números artísticos, concurso de disfraces, degustación de pan de muerto y una cena.

¿Cuándo son los recorridos nocturnos en el Parque Ecológico Zacango?

¡Aparta las fechas! Los recorridos nocturnos del Parque Ecológico Zacango se realizarán únicamente el viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026.

Las actividades comenzarán a las 18:00 horas y terminarán a las 23:00 horas.

¿Cuánto cuestan los recorridos nocturnos de Zacango y dónde comprar boletos?

Si ya te animaste a descubrir los misterios de Zacango, toma nota: el costo de los recorridos nocturnos es de $400 por persona.

Debido a que el cupo es limitado, es necesario comprar los boletos con anticipación en la taquilla del Parque Ecológico Zacango.

Las inscripciones se realizan de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

Para solicitar informes sobre la actividad y reservar tu lugar, puedes comunicarte a los siguientes contactos:

Teléfonos: 722 958 1100 / 722 958 1111, extensión 148.

Te recomendamos confirmar la disponibilidad antes de acudir, especialmente porque solo habrá dos fechas para disfrutar de esta experiencia.

📅23 y 24 de octubre 🕕18:00 a 23:00 h 🎟️Costo de recuperación: $400 por persona 📝Inscripciones de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 h. 📞Informes: 722 958 1100 / 722 958 1111, ext. 148 ⚠️¡Cupo limitado! 🌑La noche te espera… pero cuidado, quizá no estés solo en el recorrido👻 https://t.co/7hxRVSBkvX — Zacango (@zacangoedomex) October 14, 2026

¿Qué llevar?

¡Que el frío y la oscuridad no te agarren desprevenido! Para disfrutar de la experiencia, los organizadores recomiendan llevar:

Ropa abrigadora: recuerda que las actividades se realizarán por la noche.

Calzado cómodo: ideal para caminar durante el recorrido.

Disfraz: para participar en el concurso y entrar en el ambiente de Día de Muertos.

Linterna cubierta con papel celofán rojo: uno de los artículos recomendados para la actividad.

También te sugerimos llegar con tiempo suficiente para realizar tu ingreso y seguir las indicaciones del personal del parque.

¿Dónde está el Parque Ecológico Zacango?

El Parque Ecológico Zacango se encuentra en el municipio de Calimaya, Estado de México, aproximadamente a 10 kilómetros de la ciudad de Toluca.

Este espacio funciona como centro de conservación y se ubica en los terrenos de la antigua Hacienda de Zacango, un sitio con una larga historia que se remonta al siglo XVI.

Además de su valor histórico, el parque alberga distintas especies animales, entre ellas jirafas reticuladas, hipopótamos del Nilo, rinocerontes blancos, cebras, búfalos y aves como el águila real y la grulla coronada.

Su antiguo casco de hacienda es uno de los elementos que dan identidad al lugar y que, durante estos recorridos nocturnos, servirá como escenario para conocer algunas de sus leyendas.

Así que, si estás buscando qué hacer en el Edomex por Día de Muertos, esta experiencia puede ser una buena oportunidad para disfrutar de una noche diferente, entre historia, naturaleza y mucho misterio.