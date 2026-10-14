Sheinbaum pide a director del IMSS plan para atender demandas de trabajadores: “Lo vamos a resolver”

Tras la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la CDMX, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno atenderá las demandas del personal y anunció que el director del organismo, Zoé Robledo, deberá presentar esta semana un plan de acción para dar respuesta a sus peticiones.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 14 de octubre, la mandataria explicó que el objetivo es atender de manera inmediata las demandas legítimas de las y los trabajadores del IMSS.

“Zoé (Robledo, director del IMSS) tiene la instrucción de a más tardar el día de mañana o pasado mañana, esta misma semana, hacer un plan de acción que tiene que presentarlo para poder atender de manera inmediata todas las demandas legítimas de los trabajadores del IMSS”, dijo la presidenta.

“Aquellas demandas legítimas de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, se están atendiendo”, agregó.

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Sheinbaum anuncia revisión del desabasto de medicamentos en el IMSS

Uno de los temas que abordó la presidenta Sheinbaum fue el desabasto de medicamentos e insumos médicos en algunos hospitales del IMSS.

Sheinbaum explicó que su gobierno realiza una revisión para identificar qué medicamentos hacen falta y agilizar su distribución a las unidades hospitalarias.

“Se me informó cuáles son los medicamentos que no tienen abasto. Hay muchos que tienen abasto, incluso envié a compañeros de Birmex y de otras áreas a que directamente ellos me dieran la información directamente de los hospitales de cuántos medicamentos estaba faltando”, dijo.

Además, informó que desde hace un mes se aplican encuestas a derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para conocer si reciben sus medicamentos completos.

De acuerdo con la mandataria, estas encuestas permiten obtener información directamente de los pacientes y no depender únicamente de los reportes de los almacenes.

“En particular sobre los medicamentos, insumos, que faltan en algunos hospitales del IMSS desde que salió la primera.. el viernes, pedí que se hiciera el análisis al área de salud, a la Secretaría de Salud y de inmediato se están abasteciendo”, afirmó.

La presidenta señaló que, tras detectar los faltantes, se están tomando medidas para abastecer a los hospitales que lo necesitan.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

Sheinbaum critica uso político de las protestas de trabajadores del IMSS

La presidenta también se refirió a la marcha de trabajadores del IMSS realizada el martes 13 de octubre en la CDMX.

Aunque reconoció la legitimidad de las demandas laborales, cuestionó la participación de representantes de partidos políticos y organizaciones en la movilización.

“Hay otro tema que es el uso de esta demanda legítima por algunas organizaciones y por medios de comunicación por la derecha”, dijo.

Asimismo, señaló que durante la protesta hubo presencia de integrantes de partidos políticos, aunque reconoció que desconocía si habían participado en su organización.

“Sí, ayer estaba ahí algunos partidos políticos que la verdad, no sabemos si impulsaron o de manera muy oportunista van y se paran por ahí”, dijo.

Sheinbaum reiteró que su administración atenderá las peticiones de los trabajadores y los problemas pendientes en el sistema de salud.

“Informar a todos los derechohabientes del IMSS que vamos a atender todos los retos que tenemos”, afirmó.

Finalmente, la presidenta reconoció que todavía existen problemas por resolver, aunque sostuvo que su gobierno ha avanzado en la atención del sector.

“Hemos estado trabajando mucho en el Sector Salud y vamos mejor, todavía hay retos que tenemos que solucionar “, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.