Sin “alerta sanitaria por chinches” afirma Secretaría de Salud en CDMX

No se han presentado solicitudes de atención médica por mordedura de chinche en la Ciudad de México

La Secretaría de Salud capitalina afirmó que no existe una “alerta sanitaria por chinches” en la ciudad, a través de un comunicado informó que hasta el momento no se han presentado solicitudes de atención médica por mordedura de este insecto en los Centros de Salud por lo que no representan un problema de Salud Pública.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría de Salud para evitar la presencia de chinches?

La Agencia de Protección Sanitaria (Agepsa) recomienda mantener la higienes en los hogares capitalinos y comparte estas recomendaciones:

Lavar con detergente las sábanas, colchas, cortinas, fundas de sillones y cojines, preferentemente el lavado y secado a altas temperaturas; utilizar cubierta protectora en colchones y bases; cambiar las sábanas cada semana y evitar ingresar al hogar armazones de cama, colchones o toda clase de muebles tapizados encontrados en la calle, informa a través del comunicado.

En escuelas y lugares de trabajo es importante limpiar libreros, escritorios, archiveros, cajones, persianas, computadoras y mesas de trabajo; así como limpiar almacenes, lugares de resguardo del archivo físico, cajas con papeles y los expedientes archivados; desechar papeles o documentos innecesarios. Residuos de madera, cajas, botes y cualquier otro objeto que no sea de utilidad. De acuerdo con la Secretaría de Salud es importante retirar frecuentemente la basura; así como evitar colocar las mochilas, bolsas o portafolios en el piso.

¿Qué hacer en caso de infestación de chinches?

En caso de infestaciones la Agepsa recomendó la fumigación por parte de un experto autorizado y con el uso de plaguicidas registrados ante Cofepris. “En caso de presentar mordeduras, se invita a acudir a consulta en cualquiera de los 233 Centros de Salud” se lee en el comunicado

En caso de dudas o aclaraciones respecto a una infestación de chinches en los Centros de Salud capitalinos se puede brindar orientación sobre medidas generales de aseo personal y en el hogar, así como el cuidado y el uso de insecticidas. Las ubicaciones de las Unidades médicas se pueden consultar en el siguiente enlace.

Fotografía: cortesía