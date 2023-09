La diferencia entre tener una lengua oficial o 69 lenguas nacionales

En México existen 866 mil habitantes que no hablan el idioma español, pero sí alguna de las 68 lenguas originarias, con sus respectivas variantes lingüísticas, reconocidas por el Estado

Aunque hay más hablantes de español en México (más de 123 millones) que en España (46 millones), de acuerdo con el Colegio de México (Colmex), y aún cuando la gran mayoría de las personas que habitan en el país hablan español, esta lengua no está reconocido como “oficial” en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

TE PUEDE INTERESAR PASEO DE LAS HEROÍNAS, UN RECONOCIMIENTO AL PAPEL DE LA MUJER EN PASEO DE LA REFORMA

Esto se debe a que en el país existen 68 lenguas originarias, algunas de las cuales tienen tantas variantes que incluso no se llegan a entender entre hablantes de la misma agrupación. De acuerdo con Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 23.2 millones de personas de tres años y más se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4 % de la población total de ese rango de edad; entre ellas, 7 millones 364 mil 645 personas hablan alguna lengua indígena, es decir, 6.1% de la población.

Aunque la mayoría de estas personas hablan también el castellano, existe un sector de 866 mil habitantes que no lo hablan, lo que no los hace menos mexicanos. Este hecho tiene relevancia si se piensa que el Estado mexicano está obligado a garantizar el acceso a derechos como la educación, la salud y el debido proceso legal a todas las personas, independientemente de que hablen o no el español.

Cuatro estados

México está entre los 10 países con más diversidad lingüística del mundo y el segundo lugar en América Latina, después de Brasil. Los estados en los que más hablantes de lenguas originarias hay son Oaxaca, con 31.2 %; Chiapas, con 28.2 %; Yucatán, con 23.7 % y Guerrero, con 15.5 %. Estas cuatro entidades acumularon 50.5 % del total de hablantes de lengua indígena en el país, de acuerdo con un comunicado del INEGI publicado en agosto de 2022. De cada 100 personas de tres años y más que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español.

Fotografía: cortesía. Texto por Arlen Pimentel