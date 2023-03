Lanzan campaña por el agua en CDMX

Fotografía: Cortesía

El Gobierno capitalino, en colaboración con el Consejo de la Comunicación y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, presentó la campaña de concientización “Hoy sí”, que busca sensibilizar a la población sobre la importancia del uso eficiente de este recurso mediante la transmisión de spots.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que esta iniciativa obedece a las reuniones que el gobierno local ha sostenido con distintos sectores para afrontar la sequía que se presenta en el centro del país y la Ciudad de México.

“Desde el primer día convocamos a distintos medios de comunicación y, particularmente, al Consejo de la Comunicación para pedirles que nos ayudaran a hacer una campaña de ahorro de agua. (…) El Consejo de la Comunicación aprobó esto, trabajaron muy, muy rápido, y el día de hoy lo que queremos presentarles es esta campaña en la que están involucrados muchísimos medios de comunicación a través del Consejo de la Comunicación”, compartió.

En el marco del Día Mundial del Agua, la mandataria capitalina hizo un llamado a toda la ciudadanía a sumarse, ya que el cuidado y el correcto uso del agua es una responsabilidad compartida.

“Es muy importante que la ciudadanía ponga su parte en este proceso. A nosotros como gobierno nos corresponde una parte muy importante, pero a la ciudadanía, particularmente aquellos que tienen agua todos los días, les corresponde una parte al disminuir el agua para consumo no necesario, por ejemplo, el riego de jardines, aprender a bañarnos en poco tiempo, no dejar la llave abierta, cerrar o cuidar que no haya fugas en nuestra casa”, comentó.

El presidente del Consejo de la Comunicación, Jose Carlos Azcárraga Andrade, destacó la cooperación entre el Gobierno de la Ciudad de México y la CIRT para lanzar esta campaña, así como su amplio alcance, con una difusión en radio, televisión, prensa y medios exteriores, además de contar con un portal de internet.

“Se trata de un tema que nos concierne a todos, por lo que se invitará a los distintos sectores de la sociedad: empresas, organismos empresariales, medios de comunicación, organismos sociales, escuelas y universidades, a participar en este gran movimiento social”, detalló.

El objetivo de la campaña “Hoy sí”, añadió, es generar empatía y motivación en la población de la Ciudad de México.

“A través de difundir 6 tips como por ejemplo: bañarse en menos de 5 minutos; usar una cubeta mientras sale el agua caliente de la regadera; evitar y reparar fugas en casa; y pagar el recibo, acciones que todos podemos realizar en nuestro día a día para contribuir al cuidado del vital líquido”, precisó.

El presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, José Antonio García Herrera, señaló que los afiliados de este Consejo transmitirán de manera gratuita la campaña y enfatizó la responsabilidad social que tienen los medios