Las mejores adaptaciones cinematográficas de libros

Desde el principio de los tiempos existe un eterno debate que siempre ronda en torno a la misma pregunta: ¿qué es mejor el libro o la película, serie o miniserie? La respuesta por lo general siempre es la misma; el libro. Aunque en lo personal yo no siento que esto sea una ley escrita en piedra. A veces, la película es igual de buena que el libro. Y esta lista intenta recopilar algunas de ellas.

Sin lugar para los débiles

Considerada por muchos como la mejor película de uno de los mejores dúos cinematográficos de todos los tiempos. La adaptación de Joel y Ethan Coen de la novela de 2005 del mismo nombre de Cormac McCarthy fue un gran éxito comercial y crítico, incluso llegó a ganar el Óscar a la mejor película.

Es un gran ejemplo de cómo una película puede aspirar a ser una fiel adaptación, pero centrarse en encontrar nuevas formas cinematográficas de contar una historia tan real como literaria. Los hermanos Coen se concentran en sus personajes y desarrollan sus núcleos y relaciones con y contra los demás, a menudo con bastante violencia.

Mujercitas

Pese a ser un libro que ha sido adaptado en diversos formatos unas siete veces, “Mujercitas” todavía resuena tanto hoy como en el siglo XIX. Pero si bien sus adaptaciones en 1933 y 1994 destacan en nuestros recuerdos, la versión de 2019 de Greta Gerwig protagonizada por Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet y Meryl Streep podría ser la mejor hasta el momento. No estoy segura si es la más fiel en cuanto a guión, pero sin duda es la que más he disfrutado. Y eso es decir mucho por mi parte ya que soy muy fan de la obra original de Louisa May Alcot.

Sueño de fuga

Aunque no se basa en una novela sino en un relato de 1982 de Stephen King titulado “Rita Hayworth and the Shawshank Redemption”, esta adaptación cinematográfica de 1994 es notable como uno de los raros ejemplos de una película que quizás sea mejor (o al menos más famosa) que el material original. Y si no la han visto, les insto a que bloqueen el dispositivo dónde están leyendo esto y vayan a verla. No me importa que no terminen el artículo. Así de buena es.

El resplandor

Otra película basada en una novela del aclamado escritor de terror Stephen King. “El resplandor” podría ser el mejor ejemplo de hasta qué punto un material de origen se puede estirar y tomar en términos de desarrollo nuevos temas y convertirse en un producto incluso mejor.

Con su adaptación de 1980 de la novela de 1977 de King, Stanley Kubrick creó la película de terror por excelencia de todos los tiempos. Y si bien, sigue muchos elementos de la historia original, el magistral cine de Kubrick desentierra un montón de significados, connotaciones y simplemente una gran cinematografía que hacen de esta película un género en sí misma.

Jurassic Park

Ya, yo tampoco sabía que era una adaptación hasta muchísimo tiempo después de ver la película. Y quizás el orden en el que ves las cosas puede hacer que tu percepción sea diferente, así que no puedo decir que mi decisión para que esté en esta lista es tan justificada. Sin embargo, me llama mucho la atención que para los años en los que está grabada esta película los efectos especiales son genial y hacen de ella una gran adaptación.

Para los curiosos, el libro en el que está pasada basada tiene título homónimo y está escrito por Michael Crichton.

El señor de los anillos

No podía faltar

Para cualquier lista o inspiración sobre grandes adaptaciones cinematográficas de grandes novelas, sería negligente al no incluir la extremadamente ambiciosa e igualmente exitosa trilogía de J.R.R Tolkien producida y dirigida por Peter Jackson.

Soy fan acérrima de este universo, así que he absorbido todo el material sobre la Tierra Media que ha caído en mis manos, desde el Silmarillion hasta los Libros de los cuentos perdidos. Y me encanta que al convertir la trilogía en películas incluso los no lectores hayan podido descubrir este maravilloso mundo.

El padrino

Dirigida por Francis Ford Coppola y co-escrita junto a Mario Puzo, el escritor de la novela, la adaptación cinematográfica de 1972 tomó al mundo por sorpresa. “El Padrino” es un excelente modelo de escritura, dirección, banda sonora y actuación. Nada más piensen el icónico elenco: Al Pacino, James Caan, Richard Castellano y Marlon Brando.

“El Padrino” es también el mejor ejemplo de cómo, cuando se hace bien, ver una película puede sentirse muy parecido a leer una gran novela gracias a su fuerte enfoque en la acción narrativa, el desarrollo de personajes y un gran diálogo.