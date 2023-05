Los 8 mejores libros sobre adolescentes que empiezan a ser adultos

Fotografía: Cortesía

Este tipo de libros son de los que más suelo disfrutar, es un subgénero con el que creo que todo el mundo puede sentirse identificado porque es una etapa de la vida por la que todos hemos pasado. Por supuesto, nuestras experiencias no han sido las mismas, pero todos hemos estado en ese punto de la vida que dejamos atrás la adolescencia y empezamos a adentrarnos en la vida adulta.

Esta lista podría ser infinita, es más, estoy segura de que más de uno podría añadir algún que otro libro a la misma. ¡Os animo a ello!

El odio que das, Angie Thomas.

Starr Carter es la única testigo de la muerte de su amigo, Khalil, quien es baleado por la policía. La historia pronto se convierte en noticia nacional. Aconsejado mantener su nombre fuera de la prensa por su propia seguridad, Starr se ve obligada a ver cómo el público en general comienza a hacer sus propias suposiciones sobre Khalil y lo que realmente sucedió esa noche, pero Starr es la única que sabe lo que pasó en realidad. Este libro es muy importante para leer a la luz de #BlackLivesMatter y la brutalidad policial.

Yo no soy tu perfecta hija mexicana, de Erika L. Sánchez.

Julia no es la hija mexicana perfecta. Ese era el rol de su hermana Olga. Olga no fue a la universidad, se quedó en casa para cuidar a sus padres, limpiar la casa y trabajar a medio tiempo. Julia tiene grandes sueños y no quiere formar parte del camino de su hermana mayor. Pero un solo error, que ocurre mientras enviaba un mensaje de texto al mismo tiempo que cruzaba la calle más concurrida de Chicago, resulta en la muerte de Olga, dejando atrás a Julia para ocuparse de las secuelas.

Las ventajas de ser invisible, de Stephen Chobsky.

Las cartas que escribe Charlie son íntimas y únicas, hilarantes y devastadoras. Puede que no sepamos en dónde vive, ni a quién le escribe pero, poco a poco, iremos conociendo su mundo a través de ellas: la vida en la preparatoria, las primeras citas, los mixtapes, los dramas familiares y los nuevos amigos. Un mundo en el que solo es necesario dar con la canción perfecta mientras conduces para sentirte infinito.

Yolk, de Mary H.K Choi.

Otra historia sobre hermanas. Yolk se centra en Jayne y June Baek, quienes han dejado su hogar en Texas por el brillo y glamour de Nueva York. Pero sus vidas no podrían ser más diferentes: Jayne está lucha por sobrevivir la escuela de moda y un trastorno alimenticio, mientras que June vive en el lujosamente gracias a su cómodo trabajo en finanzas.Todo cambia cuando June es diagnosticada con cáncer uterino y las hermanas se encuentran viviendo juntas. No hay mejor momento para reparar su relación, ¿verdad?

Gente Normal, de Sally Rooney.

Marianne y Connell son compañeros de instituto pero no se cruzan palabra. Él es uno de los populares y ella, una chica solitaria que ha aprendido a mantenerse alejada del resto de la gente. Todos saben que Marianne vive en una mansión y que la madre de Connell se encarga de su limpieza, pero nadie imagina que cada tarde los dos jóvenes coinciden. Uno de esos días, una conversación torpe dará comienzo a una relación que podría cambiar sus vidas. Reseña completa en mi Instagram: L de Logar.

Expiación, de Ian McEwan.

Un clásico. Este libro es la definición de “una elección puede cambiar todo.” Cuando Briony, de 13 años, malinterpreta una situación entre su hermana y su amigo, Robbie, hace una acusación equivocada que cambia todas sus vidas. Abarcando la vida de Briony, este libro describe las repercusiones de esa decisión y los efectos en toda su familia. La expiación hace un trabajo fantástico detallando el proceso de pensamiento de Briony en diferentes puntos de su vida, haciendo que entiendas sus decisiones incluso si no estás de acuerdo.

Ask again Yes, de Mary Beth Keane.

Las vidas de los Gleeson y los Stanhope estaban destinadas a entrelazarse. Los padres, Francis Gleeson y Brian Stanhope, ambos trabajan en la policía de Nueva York, y en casa colindantes. Como es de esperar, Peter Gleeson y Kate Stanhope, que crecen juntos como mejores amigos, finalmente se enamoran y comienzan a planificar su futuro juntos. Pero todo cambia después de que la esposa de Brian, Anne, le dispara a Francis en la cara. El incidente cambia su relación y los obliga a separarse, pero la vida continúa y podría unirlos de nuevo.

El Jilguero, de Donna Tartt.

¿Cómo empezó todo? Con una explosión en el Metropolitan Museum hace unos diez años y la imagen de un jilguero de plumas doradas, un cuadro espléndido del siglo XVIII que desapareció entre el polvo y los cascotes. Quien se lo llevó es el mismo Theo, un chiquillo entonces, que de pronto se quedó huérfano de madre y se dedicó a desgastar su vida: las drogas lo arañaron, la indiferencia del padre lo cegó y su amistad con el joven Boris lo llevó a la delincuencia sin más trámites. Todo parecía a punto de acabar, y de la peor de las maneras, en el desierto de Nevada, pero no. Al cabo de un tiempo, otra vez en las calles de Manhattan, una pequeña tienda de anticuario y un bulto sospechoso que ahora va pasando de mano en mano hasta llegar a Holanda. ¿Cómo acabará todo?

