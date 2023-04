México, mayor usuario de Pegasus, estos son los dispositivos que más espío

Fotografía: Cortesía

Una investigación de The New York Times encontró que México no sólo fue el primer cliente de NSO Group, la empresa israelí que fabricó Pegasus, sino que también se convirtió en el mayor usuario del programa espía y aún en fechas recientes lo utiliza para vigilar a los principales defensores de los derechos humanos del país.

“El ejército mexicano no sólo es el cliente más antiguo de Pegasus, sino que también ha atacado más teléfonos móviles con ese programa malicioso que cualquier otra agencia gubernamental del mundo”, afirmó el reportaje, basado en entrevistas, documentos y pruebas forenses de teléfonos hackeados.

El texto publicado ayer mencionó que el Ministerio de Defensa de Israel prometió que prohibiría la venta de Pegasus a naciones con riesgo de violaciones a los derechos humanos; sin embargo, a pesar de las quejas sobre el manejo del sistema en territorio mexicano, no ha impedido su uso aquí. Pegasus se ha mantenido activo desde el gobierno de Felipe Calderón.