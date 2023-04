Mr. Mitote, ¿cómo es la vida de un juguetero?

Fotografía: Cortesía. Texto por Carlos Hugo González

Dos décadas de carrera profesional respaldan al diseñador de art toys Mr. Mitote, quien comparte qué lo motiva a crear y otros detalles.

Heriberto Carbajal Rodela es Mr. Mitote. Nació en 1982 en la colonia Del Valle y desde niño sólo pensaba en dibujar. Mito, para los cuates, es ilustrador y artista especializado en modelado e intervención de personajes. Es un juguetero, un monero tridimensional. Elementos de las culturas prehispánicas y el afecto por los animales han forjado su estilo.

Con 20 años de trayectoria, Heriberto ha expuesto su trabajo en París, Barcelona, Nueva York y Ciudad de México, además de compartir su oficio y experiencia con nuevas generaciones de creadores. También ha colaborado con importantes marcas como Medicom Toy, Kidrobot, Warner Bros., Nike, Swatch, Disney, Paramount, B:oost, Facebook y Motorola. Por ello, en entrevista cuenta más acerca de este oficio que le apasiona.

Chilango (CH): ¿Cómo es la vida de un juguetero?

Mr. Mitote: Realmente es muy divertida, con muchos retos, libertades creativas y muchos bloqueos creativos también. Crear personajes y darles vida física es algo muy interesante y divertido. Y que te paguen por eso, ¡creo que es lo mejor!

CH: ¿Cómo fue brincar del papel o del 2d al 3d?

Mr. Mitote: Las circunstancias y la necesidad de buscar nuevas plataformas o canvas me llevaron a experimentar y estudiar nuevas técnicas hasta pasar del papel a la escultura y el modelado en plastilina. Al inicio, tomé pequeñas clases básicas de modelado, posteriormente conocí el diseño de juguetes, lo que me llevó a tomar clases de escultura, que me dieron una visión mayor para trasladar mis ideas a un plano físico.

CH: ¿Cómo haces un toy desde cero?, ¿cómo es el proceso?

Mr. Mitote: Conceptualizas, bajas ideas, haces bocetos, creas formas, desarrollas composición. Posteriormente hago una selección de lo que más me gusta y afino para lograr claridad. A veces hago el boceto de color y posteriormente, cuando estoy convencido, lo llevo a 3D. Puede ser de manera manual o tradicional (escultura) o 3D digital (escultura digital). Una vez que tengo lista la escultura la pinto y decoro (pincel y pintura acrílica). Así los personajes van teniendo vida.

CH: ¿En qué te inspiras?

Mr. Mitote: Soy un apasionado de la cultura mexicana, me gusta generar narrativas y conceptos inspirados en mi cultura, mi identidad y mis raíces. Los colores, las formas y las historias son importantes para preservar y compartir a todo el mundo, a través de mi trabajo, esa exploración grafica e histórica.

CH: ¿Sueñas con lo que haces?

Mr. Mitote: Generalmente pienso mucho y me ha pasado que sueño con ideas o ejecuciones técnicas, cómo tengo que realizar un trabajo, es algo común para mí. A veces he despertado y apunto rápido mi sueño y de ahí surge algún proyecto.

CH: ¿Cuántos juguetes has construido?

Mr. Mitote: Hasta el día de hoy no tengo la cuenta, pero lo que sí sé es que han sido muchísimos, más de mil. Comencé en 2004 y, desde entonces, he podido diseñar muchas piezaas para marcas y otros artistas.

CH: ¿Cuál es tu pieza favorita?

Mr. Mitote: Actualmente las piezas que más disfruto son las monumentales, de gran formato, piezas que viven en el entorno para formar parte de instalaciones. Me gustan las piezas que logran transmitir algo a las personas o simplemente impresionan por sus formas, colores y tamaño.

CH: ¿Qué le dirías a quienes quieren experimentar con el art toy?

Mr. Mitote: Que lo hagan. El arte salva muchas vidas. El arte da vida, es libertad, es sanación. Practiquen y no se detengan. Compartan sus conocimientos y generen comunidad.

Algunas de sus exposiciones son: “Wood Morning Paris” (París, 2022), “Ángeles y demonios” (Barcelona, 2021), “Foxy: Reloaded Custom Show” (Shanghái, 2020) y “Falling Apart” (Nueva York, 2018).

Workshops con Mr. Mitote

En los talleres que imparte Heriberto en su estudio en la colonia Juárez, comparte diversas técnicas de modelado, procesos de construcción y desarrollo tanto de juguetes como de personajes. No se necesitan conocimientos previos, sólo muchas ganas e interés. El curso dura 12 horas en dos días e incluye el material. Si quieres obtener más información, visita el Instagram @mr_mitote.