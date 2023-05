Ni tacaño ni gastalón: Cómo desbloquear tu relación con el dinero

Fotogtrafía: Cortesía

Cuando emprendes, lo primero que te lleva al éxito es tu talento para crear algo nuevo que la gente quiera comprar. Pero cuando la empresa crece, hay más tareas administrativas y más dinero que cuidar.¿Cómo seguir liderando tu empresa con creatividad sin perderte en el control financiero?

Por Genaro Mejía

Seguro lo recuerdas actuando en Luis Miguel, la serie, o en la película El comediante, que escribió, dirigió y protagonizó. Se llama Gabriel Nuncio y es guionista, director, productor y actor. Lo que poca gente conoce de él es su faceta de emprendedor serial.

Antes de meterse de lleno al mundo del cine, fundó una revista para una línea de autobuses que sólo duró seis números. Luego, en 2008, tuvo un videoclub e invirtió varias veces en restaurantes, pero nunca tuvo éxito. También intentó emprender con una agencia de diseño e, incluso, con un centro cultural, pero todo naufragó.

Después de esos fracasos, Gabriel tiene una amplia y exitosa carrera en el mundo del cine, donde fue guionista de las series Soy tu fan y La casa de las flores; ha participado como escritor, productor o director en más de 20 películas, entre ellas, Cumbres, Camino a Roma y El norte sobre el vacío.

Hoy está al frente de tres casas productoras que cofundó: Bengala, centrada en proyectos de ficción; Detective, enfocada en cine documental, y Cinta Negra, para proyectos más comerciales.

A pesar de nacer y vivir en Monterrey, en medio de una cultura empresarial muy extendida, para él las cosas de negocios y dinero siempre fueron extrañas, ajenas.

“En mi casa nunca me enseñaron nada de negocios, ni de ahorro ni de inversión. A mí me generaba cierta aversión el dinero. Yo funcionaba mejor si trabajaba gratis y luego me pagaban a que si me pagaban por adelantado… Me sentía incómodo. Además, siempre cobraba por debajo. Me daba culpa la idea de ganar dinero y de cobrar bien”, cuenta Gabriel.

Al crecer sus empresas creció su dilema frente al dinero: nunca supo cómo tomar nuevos proyectos, invirtiendo lo necesario en ellos, pero sin despilfarrar recursos.

“Mi estrategia era ser tacaño”, reconoce. “Mi miedo era no usar el dinero de manera correcta, sentir que lo desperdiciaba, que se me iba en algo que no tendría un retorno.”

¿LIBERTAD CREATIVA O CONTROL FINANCIERO?

Hoy ese temor de Gabriel está de regreso, pues quiere delegar la administración de los negocios para enfocarse en la parte creativa, que es la que a él le apasiona.

¿Cómo elegir a la persona adecuada que te ayude a hacer crecer el negocio, que no te vea la cara, que tome las decisiones estratégicas correctas y, sobre todo, que permita que las ideas creativas se concreten en proyectos sólidos?

De la charla que tuvo Gabriel con Alberto Peña, socio de Impuestos Internacionales y Transacciones de E&Y México, en nuestro Bar Emprende, surgieron algunos tips para desbloquear tu relación con el dinero, sin caer en ser tacaño, pero tampoco un gastalón desmedido:

Aprende a tener un registro de tus gastos, inversiones e ingresos, pues eso te dará claridad. Comienza ya a fomentar una cultura del ahorro en ti y en todo tu equipo. Haz una planeación financiera de tus proyectos, pero no te cases con ese plan: aprende a ser flexible para lograr llevar a buen puerto tu proyecto. Nunca olvides la parte creativa por meterte en la parte financiera; busca un equilibrio. El objetivo principal de una empresa no es ganar dinero, sino dejar una huella positiva en la sociedad y en el mundo. Busca a un profesional experto en finanzas para que lleve tu negocio, alguien que tenga otro expertise, otros intereses y otra visión que, incluso, lo lleve a confrontarse contigo y tus proyectos.

“La colaboración es muy importante en los dos mundos: en el mundo creativo, pero también en el mundo financiero. Necesitas ver el lado práctico de los negocios, pero sin perder el lado romántico”, dice Gabriel.

“Cuando se logra un buen equilibrio entre la administración financiera y la creatividad y el propósito es cuando los negocios se vuelven muy, muy grandes”, dice Alberto, de E&Y, quien aconseja a todos los emprendedores:

“No te pierdas en la rigidez por estar viendo los centavos que vas a ganar. Nunca debemos olvidar por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde queremos ir y qué queremos dejar como huella en la sociedad.”

——–Genaro Mejíaes periodista de negocios, mentor, consultor y speaker. LinkedIn Top Voices Latam 2019 y fundador de BAR EMPRENDE.