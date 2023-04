¿Nunca sabes qué ver entre tanto estreno? Aquí te dejamos las 3 series indispensables de este año

Fotografía: Pexels

Y no es pura coincidencia que todas sean de HBO Max.

The Last of Us

Puede que para muchos llegue un poco tarde esta primera recomendación, pero conozco a personas que no le han dado la oportunidad a esta serie todavía. Está claro que los fans del famoso videojuego en el que está basado iban a ser su público objetivo desde el primer momento y que muchos otros la desecharon de su lista de cosas que ver por pensar que el subgénero de apocalipsis zombie está ya muy visto. Para este segundo grupo solo tengo una cosa que decirles: denle una oportunidad, no se van a arrepentir.

Y si de casualidad piensan que no merece la pena ya que las plataformas en los tiempos que corren no tardan en cancelar las series, por muy buenos números que tengan al ser estrenadas, en este caso una segunda temporada ya ha sido anunciada. Así que si quieren disfrutar de las magníficas actuaciones de Bella Ramsey y de Pedro Pascal vayan ahora mismo a poner encender su televisión.

The Idol

Sam Levinson lo ha vuelto a hacer.

Si ya de por sí su colaboración con Zendaya nos regaló la joya que es Euphoria, mínimo la primera temporada, está vez colabora con Abel Tesfaye (The Weeknd) para traer a nuestras pantallas esta historia de ascenso a la fama sin tapujos. Todavía no puedo poner la mano en el fuego por esta serie ya que su estreno se ha retrasado ya en un par de ocasiones, pero es que el trailer promete demasiado como para no mencionarla en esta selección.

La premisa es tan sencilla que duele, aunque también tiene todos los morbosos ingredientes de esas historias que atrapan a millones sin remedio, o al menos, en el primer episodio en cuanto se lance. Lily-Rose Depp, la hija del infame Johnny, interpreta Jocelyn una sexual cantante de pop que tiene todas las papeletas de llegar a lo más alto de Los Ángeles si la capital de la ambición se lo permite sin perderse a sí misma en el intento. ¿Todavía no os convence? Os dejo caer otros nombres relacionados con la historia por si ellos tienen más suerte que yo: Jennie Kim (Blackpink) , Troye Sivan (Wolverine), Debby Ryan (Insatiable), Hari Nef (Assassination Nation), Rachel Sennott (Bodies Bodies Bodies) y Steve Zissis (Her) tendrán todos papeles secundarios.

Love and Death

Solo hay una razón por la que esta miniserie de alguna se ha colado en este listado y su nombre es… Elizabeth Olsen. La historia del asesinato de Betty Gore a manos de la amante de su esposo ha sido adaptado a la televisión justo el año pasado y para ser honesta no pude pasar del primer capítulo. Y eso que he de admitir que uno de los contenidos que más disfruto son aquellos relacionados con historias basadas en crímenes reales. Candy, que así llamaron a esta adaptación, fue de lo más aburrida. Y eso que Jessica Biel hizo un excelente trabajo en The Killing (Netflix), algo que no pudo replicar en esta ocasión.

Así que digamos que esta recomendación es más bien un volado. Espero que Olsen no nos decepcione en su interpretación de la asesina del hacha más famosa de EEUU, la cual todavía no tiene fecha de estreno.