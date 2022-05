¿Por qué se celebra el Star Wars Day?

El Star Wars Day se celebra todos los años el 4 de Mayo. Fotografía: Cuartoscuro

Star Wars es una de las franquicias más exitosas en la historia del cine y no sólo por los millones de dólares que ha generado a lo largo de los años, sino por la colectividad masiva y las emociones que provoca dentro del fandom de Star Wars.

Un dato curioso: El origen del Star Wars Day no tiene nada que ver con el creador George Lucas.

Este día se originó desde el 2011 en Ontario, Canadá, cuando Sean Ward y Alice Quinn con el apoyo de Lucasfilm crearon un juego de palabras alusivo al día con May The Fourth Be With You.

El juego de palabras con el tiempo se fue convirtiendo en eventos alusivos a la saga que se realizaron a lo largo de todo el mundo. Mucho tiempo después, la fecha tomó fuerza en la era de las redes sociales (donde se convirtió en un gran acontecimiento cada año) y finalmente se extendió a la vida real con eventos en Toronto. Ahora, hay eventos que celebran el día en todo el mundo.

Dentro del evento se realizan ofertas en línea, con las tiendas de productos y juegos de Star Wars; al igual que la comida de la saga toma un nuevo significado, ya que se vuelve muy popular en el marco del evento y en el día que se celebra.

El Star Wars Day también se realiza con la finalidad de conmemorar y revivir las películas que fueron amadas por millones de personas en el planeta.

May The 4th Be With You

