Productividad y bienestar en la cotidianidad

A lo largo de la semana tenemos una gran cantidad de tareas que hacer. En el mejor de los casos tenemos una agenda y algunos una lista de actividades que debemos realizar

“Dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré 6 horas afilando el hacha”.

Lincoln

Pero muchos nos olvidamos de revisar la agenda y verificar esas actividades enfocándonos sólo en lo que recordamos. Así hacemos de todo y nada a la vez o acabamos resolviendo “bomberazos” o puras crisis en nuestro trabajo.

Por “productividad” entendemos la oportunidad de poder generar espacios de tiempo en donde no estemos ocupados. Para lograrlo, hace falta organizarnos.

En el día a día podemos comenzar de la siguiente forma:

Un día antes de iniciar la semana

1. Haz una lista de todos los pendientes y actividades que tienes y deseas realizar.

2. Elige en cuál te vas a enfocar primero. Hay actividades que son prioritarias y que te van a hacer dar un salto cuántico para aprovechar tu tiempo. Cada cosa tiene diferente peso. No es lo mismo contestar un correo que hacer una presentación de resultados.

3. Ponle un tiempo real a cada actividad por realizar. Mientras más tiempo tenemos, más se diluye la actividad. Al ponerle una fecha y un tiempo a la actividad, más fácil será llevarla a cabo. Para acotar el tiempo, hay que poner un cronómetro para conocer el tiempo que pasarás en esa actividad.

4. No procrastines. Apaga tu teléfono, salte de las redes sociales y haz las cosas que realmente importan sin que nada te interrumpa. Luego estarás relajado durante tu día y tendrás flexibilidad. Asegúrate también de tener un espacio mental para revisar cómo estás cumpliendo tus actividades y recuerda planear tu día la noche anterior. De esta forma, podrás aprender a decir que no a lo que no es importante y a la larga te dará más tiempo de ayudar a los demás que se encuentran agobiados por sus tareas.

Ancho de banda mental

Para tener bienestar, primero es fundamental hacer espacio en nuestra vida: espacio mental para integrar las cosas que realmente importan.

Procura generar momentos en el día para tener ese espacio mental, como tomar una caminata de 20 minutos y no hacer nada. Es en esos espacios de reflexión en donde inicia el proceso creativo.

Como aliados en tu proceso de encontrar bienestar y productividad, te recomendamos la maca (también llamada ginseng andino), el incienso y una suplementación alimenticia adecuada.

Texto por Ana Paula Domínguez