Prometen unidad en contiendas estatales de MORENA

La Coordinación del Frente Amplio por México anunció que presentará un presupuesto de egresos para la federación 2024 alternativo, enfocado en las mujeres, salud, educación y el campo

Bajo la consigna de “aquí nadie sobra”, la Coordinadora Nacional en Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, ha emprendido una serie de reuniones con los equipos que trabajaron con Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco; también con las bancadas de su fuerza política y los legisladores del PT y PVEM en la Cámara de Diputados, e hizo lo propio con los legisladores de dichos partidos, así como del PES en la Cámara de Senadores. Todo esto, señaló, para garantizar que “hay unidad”.

Desde la Cámara alta, advirtió que no apoyará a nadie que busque las titularidades de las coordinaciones estatales de la Transformación, cuyas convocatorias para los nueve estados que elegirán gubernatura ya fueron emitidas por Morena. “El interés es legítimo para inscribirse, pero hay una encuesta. De mí y de todos los que formamos parte de los gobiernos o del partido, sea presidencia del partido nacional o subcomité ejecutivo o los locales, no pueden participar apoyando a una u otra persona; yo no lo voy a hacer tampoco, quien tiene que decidir es el pueblo de México”.

TE PUEDE INTERESAR CLARA BRUGADA VA POR LA CANDIDATURA DE MORENA EN LA CDMX

INICIA GIRA

Sheinbaum Pardo inició una gira por el país que durará 42 días para firmar acuerdos de unidad y adherir a nuevos militantes. Comenzó en Morelia, Michoacán; el jueves estuvo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; este viernes hará lo propio en Hermosillo, Sonora; el sábado en Culiacán, Sinaloa; y el domingo en la capital de Oaxaca.

Cabe mencionar que el miércoles pasado, el PT le entregó la constancia de coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de dicho partido. Por otro lado, la representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, anunció en la Cámara de Diputados, en conjunto con los coordinadores de bancadas del PAN, PRD y PRI que presentarán una propuesta alterna de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, enfocada en un aumento de recursos destinados a sectores como el de las mujeres, educación, salud y el campo.

DE SUBIDA

El extitular de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, formalizó su participación en la contienda interna de Morena para buscar la Coordinación en Defensa de la Transformación en la capital del país. Para ello se dedicará a recorrer las alcaldías de la ciudad para escuchar a la gente en sus demandas “más sensibles, para juntos definir la ruta que los llevará al cambio impulsado en los últimos años”, asegura. A la aspiración de Harfuch se suma la de la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien recientemente se sumó a la contienda.

DE BAJADA E IMPASE

Quien decidió abandonar sus aspiraciones para gobernar la Ciudad de México fue el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pues aunque el exfutbolista dijo que “no le tenía miedo a nadie” mediante su cuenta de X aclaró que ya no va. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que dará a conocer si va o no por la capital del país. En tanto, el FAM señaló que aún no ha definido sus mecanismos para elegir a su candidato por la CDMX, pero aseguró que lo tendrá listo para el 5 de noviembre.

Fotografía: cortesía. Texto por Jorge Almazán