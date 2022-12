¿Quién es Super Junior? Te contamos todo sobre la exitosa banda que viene a la CDMX

Fotografía: @LauraMedina0915

Lo que alguna vez fueron las boy bands donde grupos como NSYNC, Backstreet Boys, Uff, Boyzone, Westlife sonaban a todo volumen en los estéreos de los 90’s. Hoy ese concepto se retomó en Oriente.

En la actualidad Corea del Sur ha sido el país que adoptó está tendencia musical de los 90’s a principios de los 2000, cuando cientos de bandas integradas principalmente por 4 a 5 miembros volvían locas a las chicas con su bella cabellera y voz celestial.

BTS, Highlight, Block B entre otras bandas coreanas están destacando a nivel mundial, BTS incluso cantando en la ceremonia de apertura.

Si de popularidad hablamos, la banda Super Junior tiene una influencia increíble sobre su base de fanáticos. De hecho en la Ciudad de México se iban a presentar en el Velódromo Olímpico con capacidad para 6,400 personas, pero ante la demanda y el pedido de los fanáticos, el lugar cambió a la Arena CDMX, sitio que puede albergar a más de 20,000 personas.

¿Quién es Super Junior?

Es una banda de chicos de Corea del Sur formada por Lee Soo-man, uno de los productores musicales con mayor renombre a nivel mundial. La banda está conformada por Kim Hee-Chul, Choi Si-Won, Shindong y Eunhyuk.

Esta banda cuenta con varios éxitos como Super, Sorry Sorry, Lo Siento y Mr. Simple, éxitos que los han ayudado a crear una armada de fanáticos llamada E.L.F (Ever Lasting Friends) quienes amenazaron a los organizadores del evento de no asistir a no ser que cambiaran la sede a un lugar más propio para la convocatoria de la banda.

De acuerdo con la cuenta oficial de La Arena Ciudad de México, este concierto cambió de sede y se llevará a cabo su concierto el próximo 15 de febrero.

Si eres uno de los interesados en adquirir un boleto, los tickets van desde 1,800 hasta los 15 mil pesos.

Aquí el listado:

Super Experience (Incluye Meet And Greet y Merch Oficial) – $14, 990

– $14, 990 Cancha Vip A – $3,690

– $3,690 Cancha Vip B – $3,690

– $3,690 Cacha Vip C – $3,690

– $3,690 Grada Vip – $2,990

– $2,990 Cancha A – $2,890

– $2,890 Gradas – $1,890

Al momento la venta no ha salido al público general a través de Super Boletos, si eres de los interesados de adquirir un boleto, te dejamos la liga para más información.

Si te gustó esta nota y quieres saber más sobre recomendaciones, tips y noticias, suscríbete a nuestro newsletter de Máspormás y disfruta de la mejor información.