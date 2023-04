Rechazan señalamientos del PAN-CDMX

Fotografía: Cortesía

La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Martha Ávila, rechazó que las asambleas vecinales que realiza en Iztapalapa sean actos anticipados de campaña, tal y como lo denunció el PAN-CDMX. “En principio, creo que están confundidos. Quisiera aclararles que no hice un ‘Informe de Actividades’ en marzo, como ellos falsamente señalan. Todos mis informes de labores legislativas los he presentado en tiempo y forma ante la Junta de Coordinación Política, los cuales son de consulta pública. Lo que sí estoy haciendo, y eso no me lo pueden prohibir, es que les rinda cuentas a las personas que represento”, expuso en entrevista radiofónica la representante por el Distrito 28 en Iztapalapa.