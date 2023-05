Rehabilitación exitosa de colmenas rescatadas en CDMX: un paso clave para la conservación de las abejas

Fotografía: Cortesía

En el marco del Día Mundial de las Abejas, celebrado el pasado sábado 20 de mayo, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México informa sobre el éxito del proyecto de Rehabilitación y Aprovechamiento de Enjambres y Colonias Silvestres de Abejas. Hasta la fecha, se han rescatado y rehabilitado 14 colmenas asentadas en la capital, y siete de ellas ya han sido entregadas a apicultores del Suelo de Conservación.

Este proyecto tiene como objetivo principal rescatar y aprovechar enjambres o colonias silvestres de abejas localizadas en zonas urbanas, evitando así su muerte debido a un manejo inadecuado al momento de retirarlas.

En colaboración con la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), la SEDEMA ha capacitado a los valientes miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos de las 16 alcaldías, dotándolos de los conocimientos básicos y las herramientas necesarias para proteger, manejar y reubicar los enjambres de abejas.

De esta forma, los bomberos cuentan ahora con un protocolo de atención de captura de enjambres, lo cual les permite responder de manera adecuada a los reportes emitidos por la ciudadanía a través de los números de emergencia. Además, se les ha proporcionado formación especializada en apicultura.

Una vez rescatadas, las colmenas son rehabilitadas en los apiarios de la DGCORENADR y posteriormente entregadas a apicultores del Suelo de Conservación. Estos apicultores las aprovechan en la producción de miel y otros productos elaborados por las abejas.

Marco Jiménez Flores, apicultor de la alcaldía Milpa Alta, es uno de los beneficiarios de este programa. “Los técnicos de la CORENADR que me apoyan en mi apiario me informaron que podía recibir un par de enjambres recuperados y rehabilitados para fortalecer mi unidad productiva. Los enjambres que me entregaron están fuertes y sanos, espero que durante la temporada de floración produzcan una cantidad considerable de miel”, comentó entusiasmado.

Estas acciones cobran especial relevancia debido a que a nivel mundial, el 80 por ciento de los cultivos, medicinas, bebidas y la ropa que utilizamos dependen de las abejas y otros polinizadores. Estos organismos desempeñan un papel fundamental al polinizar muchas de las plantas necesarias para la elaboración de los productos que consumimos.

En este sentido, la SEDEMA hace un llamado a la población a contribuir en la conservación de las abejas y otros polinizadores. Se invita a las personas a crear sus propios jardines para polinizadores siguiendo la Guía Jardines para la Vida, disponible en este enlace: [enlace a la guía]. Para aquellos que no dispongan de espacio suficiente, se sugiere colocar macetas en ventanas o balcones, brindando así alimento y refugio a los polinizadores.

La Secretaría del Medio Ambiente reafirma su compromiso con la ciudadanía para garantizar su derecho a un medio ambiente sano y continuará trabajando arduamente para favorecer la vida de los polinizadores. En los últimos años, se han creado más de 800 jardines para polinizadores en la Ciudad de México, como parte de este esfuerzo conjunto por preservar la vitalidad de estos pequeños pero imprescindibles seres.

