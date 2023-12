Las notas más sorprendentes del 2023 en República

Los momentos más memorables, alegres, tristes y también los artículos más útiles que leíste durante este año

Un golpe al corazón de la comunidad LGBTIQ+

En una oleada de grandes avances en la garantización de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, un duro golpe cayó sobre la bandera no binarie con el asesinato de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja Dorian Nieves en Aguascalientes. Impulsor de un conjunto de iniciativas que se cristalizaron durante 2023, como el pasaporte y la credencial del INE con género no binarie, entre muchas más que dejó como legado. Al grito de “justicia, justicia”, “crimen pasional, mentira nacional”, “aquí está, la resistencia trans”, “aquí, se ve, la furia NB [no binarie]”, y otras, miles de personas fueron llenando de velas encendidas los alrededores de la Estela de Luz, en donde fue convocada una concentración el mismo día del crimen contra quien fuera una de las figuras públicas más entrañables de la comunidad.

Emigrantes desbordan albergues y calles

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nasheli Ramírez, compartió con + Chilango que la capital del país está sufriendo los estragos de la política migratoria estadounidense, de cerrar sus fronteras a quienes desean llegar a su territorio en busca de mejorar sus condiciones de vida.

Por eso, dijo, creció el número de migrantes que han tomado la decisión de quedarse aquí, en busca de mejorar su suerte. Estas complicaciones hacen difícil establecer con exactitud la cantidad de población migrante que hay en la Ciudad de México, pero tanto el gobierno como la Comisión de Derechos Humanos de la capital y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estiman una población de entre mil 500 y 3 mil personas. Los albergues dispuestos en la capital del país para atender a esta población están rebasados, mientras que los refugios llegaron a su tope y no se dan abasto para recibir a más personas.

Nómadas digitales: la otra cara de la gentrificación

Mientras la gentrificación se promociona como un proceso de “mejora urbana”, no todos se benefician. Las comunidades que han vivido durante generaciones en áreas urbanas anteriormente degradadas que son revitalizadas, atrayendo a nuevos residentes, enfrentan una presión creciente. El alza de precios de alquiler y servicios básicos a menudo resulta en la expulsión de estas personas de sus hogares y esto contribuye a la inequidad de oportunidades que perpetúa un ciclo de desigualdad. Los impactos son profundos y amplios porque rara vez se limita a una sola área: a medida que los precios de alquiler se disparan en un vecindario, se puede desencadenar un efecto dominó hacia los barrios circundantes. Los nómadas digitales a menudo pueden pagar alquileres más altos, lo que impulsa el aumento de los precios en las áreas urbanas, excluyendo a quienes no pueden competir financieramente. La Sectur capitalina estima que en el mundo hay alrededor de 30 millones de nómadas digitales.

