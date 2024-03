México gana segunda batalla legal contra vendedores de armas en Arizona

La Corte Federal de Arizona resolvió en favor de México en su demanda contra cinco tiendas de armas localizadas en ese estado. Una jueza determinó que las distribuidoras “tuvieron señales” para saber que sus productos serían utilizados con fines ilícitos

La Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en la ciudad de Tucson, dictó sentencia favorable para México en su demanda contra cinco tiendas vendedoras de armas localizadas en ese estado, a las que acusa de facilitar el “tráfico de armas de alto poder a nuestro país”.

De acuerdo con el documento compartido por la canciller Alicia Bárcena, la jueza Rosemary Márquez reconoció que las distribuidoras estadounidenses “tuvieron diversas señales” para saber que las armas vendidas terminarían en territorio mexicano, las cuales a su vez se utilizarían con fines ilícitos.

En el texto se detalla que la Corte seguirá con el análisis de la demanda, por lo que, en las siguientes etapas, presentará nueva evidencia “para demostrar la conducta negligente” de las compañías de armas de fuego. Esta decisión se suma al fallo de enero de 2024 en una corte de Massachusetts, emitida en el marco de la primera demanda presentada por México en octubre de 2022.

La primera demanda de México contra fabricantes de armas estadounidenses fue presentada en 2021 por Marcelo Ebrard, entonces canciller del país. En esa ocasión, se acusó a los principales fabricantes de armas de comercio negligente e ilícito, argumentando que tenían la obligación de cumplir con las leyes mexicanas y estadounidenses de importación y exportación.

Las empresas demandadas incluyeron a Smith & Wesson Brands Inc., Barrett Firearms Manufacturing Inc., Beretta USA Corp., entre otras. La demanda enfatizó la necesidad de que las empresas se aseguraran de que sus distribuidores no proporcionaran armas a grupos de la delincuencia organizada.

Con la reciente decisión de la Corte de Arizona, México ahora se prepara para entrar en la fase de pruebas, donde presentará evidencia para respaldar sus reclamos de conducta negligente por parte de las tiendas de armas. Sin embargo, a pesar de esta victoria, existe la posibilidad de que las armerías presenten recursos de apelación, lo que prolongaría el proceso legal.