República 09/08/2023

FRENTE AMPLIO POR MÉXICO PRESENTA OBSERVATORIO CIUDADANO; VIGILARÁ PROCESO INTERNO

Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD anunciaron la formación de la Misión de Acompañamiento Cívico, un grupo de políticos, académicos, activistas y expertos en materia electoral que vigilará el proceso interno del Frente Amplio por México para la elección de su candidato presidencial, programada para el próximo domingo 3 de septiembre. En conferencia de prensa, el dirigente del PAN, Marko Cortés, precisó que dicho observatorio ciudadano estará conformado por 26 personas, algunas mexicanas y otras extranjeras. Entre los nombres dados a conocer destacan Yoloxóchitl Bustamante Díez, exdirectora del Instituto Politécnico Nacional; Andrés Albo Márquez, exconsejero del IFE; José Antonio Crespo, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económicas; Alejandra Del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México; Juan Carlos Hidalgo, presidente del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica.

REÚNE DOCUMENTACIÓN PARA TRAZAR NUEVAS RUTAS DE INVESTIGACIÓN EN CASO AYOTZINAPA

A través de sus redes sociales, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, publicó un video en el que se indica que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa actualmente cuenta con 41 mil documentos que permiten contrastar información y trazar nuevas rutas de investigación “para acercarse cada vez más a la verdad de los hechos”. Dicho organismo ha recibido documentación de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, de Salud y Gobernación, además del Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los estados de Morelos y Guerrero. “Junto a la Unidad de la Fiscalía General de la República se trabaja meticulosamente para allegarse de toda la información disponible en documentos, testimonios, entrevistas, archivos institucionales, declaraciones y nuevas voces para llegar al fondo de los hechos”, señala.

DESTACA PRELIBERACIONES Y AMNISTÍAS

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que entre el 2 de mayo y 7 de agosto se liberaron mil 037 personas que no cometieron delitos graves, no pudieron pagar un abogado, no tuvieron un traductor o simplemente enfrentaron dificultades. Durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso que 986 fueron preliberadas, de las cuales 853 cumplieron con los requisitos de ley; 73 son mujeres; 17 padecen enfermedades crónico-degenerativas, 31 son adultos mayores, cinco son extranjeros y siete son indígenas. Además, agregó que en dicho periodo 51 personas obtuvieron amnistía (40 son hombres y 11 son mujeres).

