10 datos curiosos de One Piece

Aprovechando que ha salido el live action en Netflix, y que se ha vuelto todo un éxito, me animo a compartiros algunos datos curiosos de esta historia de piratas que no dejará a nadie indiferente. Y doy fe que le gustará tanto a los amantes del anime, como a los meros mortales. Y lo digo con pruebas, ya que mi hermano la dejó en visto en mi Netflix mucho antes que yo (sí, todavía logramos compartir la cuenta sin que nos veten. Guarden el secreto, por favor).

Eso sí, el anime tiene ya más de la friolera de 1000 episodios y se rumorea que todavía le quedan dos años para terminar, así que si eres de los que no está al día, será mejor que dejes tu agenda muy abierta si es que quieres ver el anime. Para los que quieran conocer las aventuras de Luffy y del resto de los “Piratas de Sombrero de paja” les recomiendo que le den una oportunidad a la serie de Netflix.

Agradézcanme después en los comentarios haberles introducido a Zoro en sus vidas, ¿vale?

Muchos personajes están basados en piratas reales

Los diseños de algunos de piratas están basados en piratas reales, como, por ejemplo, uno de los personajes más famosos de la obra, Gol D. Roger, quién está inspirado en el pirata británico John Jack Rackham.

No sólo eso, sino que también se inspira en en personas reales como celebridades para el diseño de sus personajes. Un caso muy famoso es el de Enel, villano de One Piece cuyo diseño está basado en Eminem.

Nami iba a ser una cyborg

La mayoría de los personajes de One Piece, como pasa en muchas otras historias, eran muy diferentes en su versión inicial. Por ejemplo, Zoro se llamaba Soro o Tony Tony Chopper se iba a parecer más a un de verdad. Aunque quizás los cambios más evidentes es en Nami, la cual iba a ser un cyborg con brazo y pie metálicos, que portaba un hacha gigante. Me ha sonado tanto a Cinder (la protagonista de mi columna de hace dos días), que esta curiosidad no podía faltar en mi listado.

Sanji se iba a llamar Naruto

Este dato me hizo sonreír un poco. En lo personal no me me hubiera importado para nada, aunque entiendo porque Oda (creador de One Piece) no quiso usarlo una vez que se enteró que había salido un manga cuyo protagonista tenía ese nombre. Aunque yo me imagino que fue el origen de esta relación de amigos/enemigos que se traía con Kishimoto (creador de Naruto).

Otra cosa interesante de los nombres es que el nombre de Luffy viene de la palabra anglosajona luff que significa proa y también se usa como referencia al verbo “navegar”.

Luffy sería brasileño si el universo fuera como el nuestro

Oda ha comentado en más de una ocasión que muchos de sus personajes tendrían nacionalidades diversas si se comparase con nuestro mapa del mundo. Por ejemplo, Luffy sería brasileño, Nami sueca, Sanji francés, Robin rusa, Zoro japonés… Esto también puede influir mucho en cómo eligieron el casting, pues Luffy es interpretado por el actor mexicano Iñaki Godoy.

Zoro iba a pertenecer a otra tripulación

Roronoa Zoro fue el primero en unirse a la tripulación de Luffy y actúa como el fiel segundo al mando de Luffy. Sin embargo, originalmente estaba planeado para ser uno de los antagonistas, pues Eiichiro Oda reveló que Zoro iba a ser el guardaespaldas de Buggy the Star Clown, capitán de los Buggy Pirates.

Buggy es conocido por ser uno de los principales rivales y enemigos de Luffy, aunque han unido fuerzas temporalmente a veces para ayudarse mutuamente.

Oda se inspiró en clásicos literarios para algunas cosas

Mientras que las primeras inspiraciones de Oda provenían de su manga y dibujos animados de la infancia, como Dragon Ball, también encontró inspiración en la literatura clásica de todo el mundo. El diseño de la prisión marina Impel Down refleja fuertemente los Nueve Círculos del Infierno representados en el poema del siglo XIV de Dante Alighieri la “Divina Comedia”.

El villano y antiguo caudillo Donquijote Doflamingo tiene conexiones con El Ingenioso Noble Señor Quijote de La Mancha del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. Oda también se ha inspirado en la mitología griega con su inclusión de las Amazonas y las hermanas Gorgonas.

Armani Exchange diseñó ropa para los personajes

Y no solo una, sino dos veces.

Los personajes de One Piece se han utilizado como modelos animados para A|X Armani Exchange. En 2009, unieron fuerzas para promover la 10ª película de la franquicia “One Piece Film: Strong World”. Luffy se convirtió en el primer personaje de manga en aparecer en la portada de la revista de moda japonesa “Men’s Non-no” en sus 24 años de publicación. Este también fue el primer diseño de portada que Oda ha hecho que no era para un manga. En la revista, modelos reales posaron como los personajes del manga en atuendo de temática náutica.

La asociación regresó en 2012 para el lanzamiento de “One Piece Film Z”. Esta vez, los personajes llevaban trajes diseñados por A|X Armani Exchange que fueron seleccionados por el propio Oda. Para ampliar la promoción, los diseños se pusieron de venta de cara al público.

Oda y Kishimoto

Incluso con esta supuesta “rivalidad” de la que hablé en punto anterior, Oda y Kishimoto se respetaban mucho. Cuando Kishimoto publicó su último volumen de Naruto, incluyó el símbolo de los Piratas de Sombrero de Paja en la diadema de Naruto en Hokage Rock en el artwork “Chapter 700”. Como respuesta y despedida final, Oda agregó toneladas de referencias de Naruto en la portada del “Capítulo 766” de One Piece.

Estas referencias incluían los símbolos de Konohagakure, el clan Uzumaki, en el vestido de Nami y a un Luffy comiendo ramen, el favorito de Naruto, con la típica pose que este personaje. También incluyó un mensaje final: “¡Tanto mi amigo como mi rival, gracias por 15 años de sincera serialización!! ¡Kishimoto-san, Otsukaresama!”

En un principio iba a durar solo cinco años

En el pasado, Oda había declarado que el manga iba a concluir después de cinco años en 2002. ¡Incluso tiene un final ya planeado! Sin embargo, ha admitido que a medida que continuó desarrollando más personajes, batallas y aventuras, la historia ha adquirido una vida propia. De hecho, este año se cumple el 20 aniversario del manga One Piece. Además, en 2015 afirmó que la historia llevaba apenas un 70% desarrollado.

Existe un crossover de One Piece y Dragon Ball

Habíamos hablado que Oda se inspiró mucho en historias de su infancia, siendo Vicky the Viking, una serie animada de la década de 1970, la que despertó su interés por las historias de piratas. Sin embargo, en términos de manga, Oda era un gran fan del autor Akira Toriyama y su trabajo, incluyendo Dr. Slump y la popular serie Dragon Ball. A menudo citado como una influencia para muchos escritores de manga conocidos como el creador de Naruto Masashi Kishimoto y el creador de Bleach Tite Kubo, el personaje de Toriyama, Goku, se convirtió en una inspiración para Oda.

Desde que debutó One Piece en 1997, Oda se hizo amigo de su ídolo Toriyama e incluso colaboró en proyectos juntos. El manga de 2007 “Cross Epoch” se convirtió en el primer crossover de One Piece y retrató a los personajes de su mundo combinado con el universo de Dragon Ball. Dato curioso dentro de la curiosidad: Luffy es puro de corazón (solo los fans de Dragon Ball sabrán el porqué).

Y con esto y un bizcocho… ¡Hasta el próximo lunes!

