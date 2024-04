Son 10 y no 25 muertos en enfrentamiento en Chiapas, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en Chiapas ocurrieron dos enfrentamientos distintos que dejaron 10 muertos, no 25 como lo denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que 25 personas hayan perdido la vida durante un enfrentamiento entre un grupo armado y la Guardia Nacional en el municipio de La Concordia, Chiapas, el pasado 31 de marzo, como lo denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

En su conferencia de prensa, explicó que se desarrollaron dos confrontaciones: la primera fue de grupos criminales que operan en aquella región, donde murieron cinco individuos, y otra entre la corporación de seguridad y una banda delictiva, donde fallecieron otros cinco. Además, en el segundo incidente se realizaron 13 detenciones de individuos guatemaltecos y se decomisaron armas de fuego.

En respuesta a estas afirmaciones, el presidente desestimó la información del organismo de derechos humanos y presentó datos sobre homicidios en Chiapas durante la semana anterior. Mostró cifras que indicaban 24 homicidios del miércoles al domingo, y solo seis el día martes. “Eso de los 25 homicidios es lo que dice una organización de derechos humanos que nos compara con los represores del pasado”, expresó López Obrador.

Aunque admitió que en Chiapas se registraron 24 asesinatos la semana pasada, el presidente argumentó que estos están relacionados con distintos eventos y no exclusivamente con las dos confrontaciones mencionadas. “Hoy sale la nota de los 25 y no es así. Puede ser que si se suman todos, sí, pero no son los mismos por esos enfrentamientos; son dos casos”, reiteró.

Añadió que tras los hechos, autoridades llevaron a cabo un operativo en el cual hubo 13 detenidos de origen guatemalteco; además, se decomisaron 21 fusiles AK-47, 149 cargadores, dos camionetas pick up y una cantidad indeterminada de cartuchos. López Obrador admitió que, si bien en Chiapas se registraron 24 homicidios la semana pasada, estos no están relacionados con los mencionados.