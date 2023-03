Rosario Marín: un emblema de lucha y constancia

Fotografía: Cortesía

Dentro de las actividades de la 47 edición del Tianguis Turístico en la Ciudad de México, destaca la participación de esta mujer que se ha vuelto motivo de inspiración para millones de personas

Rosario Marín es una destacada política y líder comunitaria que ha dedicado su vida a servir a los demás. Nació en México en 1958 y emigró a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Llegó a la ciudad de Huntington Park, California, cuando tenía 14 años de edad. Tiempo después, comenzó a trabajar en un banco y rápidamente ascendió gracias a su arduo trabajo y dedicación. En 1994, fue nombrada tesorera del Condado de Orange, convirtiéndose en la primera mujer latina en ocupar ese cargo en la historia de California.

Pero su carrera no se detuvo allí. En 2001, el presidente George W. Bush la nombró tesorera de los Estados Unidos, convirtiéndose en la primera mujer latina en ocupar un puesto en el gabinete presidencial. Durante su cargo, Rosario trabajó incansablemente para mejorar la educación financiera de los estadounidenses y para aumentar la participación de las minorías en la economía del país.

Además de su trabajo en el gobierno, Rosario también ha sido una defensora de los derechos de los inmigrantes y una líder comunitaria. Es autora del libro Una líder entre dos mundos (2007) en el que narra su historia personal y su camino hacia el éxito. Además, ha recibido numerosos premios incluyendo el distinguido Premio Rose Fitzgerald Kennedy en la sede de las Naciones Unidas.

Dentro de su conferencia magistral “Cuando los grandes retos se convierten en grandes oportunidades”, en el Tianguis turístico, destacó dos asuntos que México debe atender: la percepción de la inseguridad y la preservación del ambiente. “Nunca, en todas las veces que he venido a México, me he sentido con miedo, pero creo que sí tenemos que trabajar para cambiar esa percepción que se tiene de México en el extranjero. […] Ya se hacen esfuerzos, pero son necesarias acciones concretas para preservar las playas, entre otros sitios, para disfrute de la población y de los turistas nacionales y extranjeros”.

