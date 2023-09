La categoría libre femenil la ganó Monserrat Ledezma, con 16:56 segundos, y la varonil Armando Cabrera, con 14:14 segundos

El Instituto del Deporte y el Subsistema de Educación Comunitaria PILARES realizaron el martes la primera “Carrera Tepito PILARES 4K” en la colonia Morelos, que contó con la participación de 2 mil corredoras y corredores, desde niños de 3 años hasta adultos mayores.

La dependencia informó que Monserrat Ledezma ganó la categoría libre femenil con un tiempo de 16 minutos y 56 segundos, seguida por Marcelina Domínguez y Alicia Santiago, quienes hicieron tiempos de 17 minutos 20 segundos y 17 minutos 30 segundos, respectivamente.

“Fue bastante padre. Yo soy de aquí, así que conozco muy bien la ruta. Soy parte del Team Caltenco y llevo con ellos siete años; además, este evento me sirvió porque me estoy preparando para los 10K Élite en San Luis Potosí”, dijo Ledezma.

Por su parte, Armando Cabrera se llevó el primer puesto de la categoría libre varonil al culminar el recorrido en 14 minutos con 14 segundos; el segundo lugar fue para Óscar Regalado, tras llegar dos segundos por detrás de Cabrera, y Joavanny Martínez fue el tercer lugar con 14 minutos y 20 segundos.

“Al final logré hacer la ruta, me siento contento porque no esperaba ganar, pero además este trayecto es nuevo. Me sirvió como preparación para el Medio Maratón del Instituto Politécnico Nacional”, comentó Cabrera al obtener la victoria.

El Instituto mencionó que a la par hubo carreras en diferentes categorías como Infantil, con la participación de niñas y niños de 3 a 14 años, y también se contó con la modalidad de caminata.

TE RECOMENDAMOS: CDMX va aprovechar agua de lluvia