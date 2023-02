5 nuevas adaptaciones literarias que deberías tener en tu radar

Fotografía: Shutterstock

Cada vez es más común que el formato audiovisual viva de adaptar grandes obras literarias, con mayor o menor éxito. Aquí os dejo una selección de aquellas que mejor pinta tienen, para que no os perdáis mucho con el bombardeo de estrenos que se nos vienen encima este año.

Las brujas de Mayfair (8 de enero 2023)

El terror es mi perdición, y esta trilogía es de mis favoritas de Anne Rice. Miedo me daba ver la serie, aunque tenía cierta tranquilidad al saber que Alexandra Daddario daría vida a la protagonista. De momento la cosa promete, aunque todavía no puedo poner mi mano en el fuego por ella. Podremos disfrutar de los capítulos que se han estrenado hasta el momento en AMC+ una vez que la plataforma llegue a Latinoamérica, cosa que han anunciado que ocurrirá en esta primera mitad del año.

Sin desvelar demasiado, el primer libro trata sobre la doctora Rowan Mayfair, una neurocirujana de San Francisco que regresa a su casa familiar en Nueva Orleans tras la muerte de su madre y descubre que proviene de un linaje de poderosas brujas.

Todos quieren a Daisy Jones (3 de marzo 2023)

Este es quizás el estreno que espero con más ganas de todo el año. Taylor Jenkins Reid es una escritora que os recomiendo con fervor. Podéis leer Daisy Jones, empezar por Evelyn Hugo, por Carrie Soto o Malibú Renace y el resultado siempre será el mismo: no vais a poder soltar el libro.

Me consta que Los siete maridos de Evelyn Hugo también tendrá una adaptación, aunque Todos quiere a Daisy Jones viene de la mano de la productora de Reese Witherspoon Hello Sunshine que ha adaptado joyas como Big Little Lies o La Chica Salvaje.

Esta miniserie, que se saldrá en Amazon Prime, narra las andanzas de una banda de rock en la década de los setenta desde su ascenso en la escena musical de Los Ángeles hasta convertirse en una de las bandas más legendarias del mundo, y explora la razón de su separación en el apogeo de su éxito.

Oppenheimer (21 de julio 2023)

Si Cillian Murphy nos ha demostrado algo con su interpretación de Tommy Shelby en Peaky Blinders es que es un actorazo. ¿Y si os dijera que su siguiente papel será meterse en la piel de Robert Oppenheimer, el famoso físico teórico que voló demasiado cerca del sol? Para los despistados, Oppenheimer es considerado el padre de la bomba atómica por su participación en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. La película toma como base Prometeo Americano, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, ganador del Premio Pulitzer de Biografía .

Entre el reparto de la cinta, que llegará a los cines este verano, también se encuentran Robert Downey Jr, Florence Pugh, Jack Quaid y Matt Damon. Además, el director no es otro que el aclamado Christopher Nolan. Si esto no os hace apuntarla en vuestra agenda; no sé qué otra cosa podría hacerlo.

El misterio de Salem´s Lot (9 de septiembre 2023)

Puede que Stephen King sea uno de los escritores de terror contemporáneos más prolíficos de la actualidad, hecho que demerita la calidad de sus obras. Por ello, no es de extrañar que muchas de sus novelas hayan sido llevadas al cine. He de admitir que no todas las adaptaciones han estado a la altura (Doctor Sueño o La Torre Oscura), aunque otras como Eso, El Resplandor o Cuenta Conmigo ya son clásicos del cine. ¿Pasará lo mismo con El misterio de Salem´s Lot? Cruzamos los dedos para que así sea ya que la premisa de la historia suena demasiado bien: un pueblo tranquilo y adormilado donde nunca pasa nada fuera de lo común… Hasta que los niños empiezan a desaparecer, los animales mueren desangrados y el horror se extiende entre la población hasta que casi todos sus habitantes huyen.

El problema de los tres cuerpos (fecha de estreno pendiente)

Soy consciente de que para la mayoría de la gente la única película de ciencia ficción que quieren ver es la segunda parte de Dune. Aunque no creo que podamos olvidar este gran libro, galardonado con el Premio Hugo, que saldrá a finales de año en Netflix y está producido por David Bennioff y D.B Weis, las mentes tras el éxito de Juego de Tronos.

Además, hay cierto drama detrás de esta ambiciosa adaptación, el proyecto no solo fue rechazado por HBO, sino que una plataforma China ha decidido lanzar su propia versión de manera gratuita a través de Youtube.

El Problema de los tres cuerpos, escrito por el escritor chino Cixin Liu y primer libro de la trilogía El Recuerdo del pasado de la Tierra. La historia gira en torno al primer contacto de la humanidad con los extraterrestres. El libro rastrea los esfuerzos de científicos chinos desilusionados que imploran la vida extraterrestre que llega a la Tierra para redimir a la humanidad por la fuerza.

Esto solo es una pequeña muestra de lo que está por llegar y es que hay infinidad de libros que tienen acordada su adaptación, pero de los que aún no sabemos ni fecha ni plataforma que los vaya a acoger. Es el caso de Una luna sin miel (Christina Lauren), Corte de rosas y espinas (Sarah J. Maas), La hipótesis del amor (Ali Hazelwood) o Boulevard (Flor M. Salvador).

Texto por Laura Logar

