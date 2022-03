Series y películas de estreno en México en marzo 2022

Este mes estará lleno de héroes y villanos tanto de la ficción como de la vida real, además de contar con historias entrañables para disfrutar junto a familiares y amigos

Marzo es perfecto para maratonear bajo el pretexto de la próxima entrega de los Premios Óscar, a realizarse el domingo 27. Sin embargo, muchos personajes heroicos, oscuros o con historias profundas estarán buscando adueñarse durante este tiempo de la audiencia que sostenga un control remoto o el brazo de la butaca. Tampoco falta la chispa de comedia que relaje.

The Batman

Robert Pattinson al fin debuta como Bruce Wayne. En esta cinta retrocedemos a los primeros años como héroe del personaje de DC Comics. Así, veremos a un hombre atormentado que, en palabras del director, Matt Reeves, es como un rockstar cuya adicción es ser Batman. Esta vez, la tensión en pantalla será puesta por el Pingüino (Colin Farrell) y el Acertijo (Paul Dano), sin olvidar a la nueva Selina Kyle/Gatúbela, Zoë Kravitz.

2 de marzo, en salas de cine

Foto: cortesía

Shining Vale

Hace poco la vimos en la quinta entrega de Scream, y ahora Courteney Cox vuelve a la televisión con esta serie que combina risas con escalofríos. La trama sigue a una mujer cuyo matrimonio se está cayendo a pedazos, por lo que se mudará junto con su familia a una vieja casona donde parece que un espíritu quiere adueñarse de ella.

6 de marzo, Starzplay

How I Met Your Father

El spin off de How I Met Your Mother llega a México tras su estreno en enero en Estados Unidos. Hilary Duff es ahora la protagonista de esta comedia, la cual busca contar cómo fue que se enamoró entre las diversas situaciones que vivió con su grupo de amigos en el 2021.

9 de marzo, Star+

Belfast

Entre las nominadas a Mejor película en los Óscar encontramos a esta historia dirigida y escrita por Kenneth Branagh. De hecho, el cineasta presta parte de su propia vida a Buddy, un niño que atestigua el principio del conflicto conocido como “The Troubles”, que enfrentó a protestantes contra católicos en Irlanda del Norte. Con su estilo en blanco y negro, Belfast aparece en seis categorías más de dichos premios.

10 de marzo, en salas de cine

Turning Red

Si de por si crecer es difícil, lo es el doble para la protagonista de esta película de Pixar. Mei Lee verá su vida cambiar de la noche a la mañana cuando despierte con la forma de un panda rojo gigante. Pronto descubrirá el secreto para mantenerse humana, algo más complicado de lo que parece.

11 de marzo, Disney+

WeCrashed

Anne Hathaway y Jared Leto encarnan a Rebekah y Adam Neumann en esta adaptación de un podcast basado en hechos reales. Sus nombres tal vez no te suenen, pero la pareja fundó la empresa WeWork, conocida por su concepto de coworking, la cual pasó del éxito a una caída estrepitosa.

18 de marzo, Apple TV+

Foto: cortesía

Deep Water

Ben Affleck y Ana de Armas comenzaron una relación amorosa 2020, tras conocerse durante el rodaje de este thriller erótico. Sí, la pareja rompió después de un año y ahora Ben sale con Jennifer Lopez, pero es un buen pretexto para acercarse a la química que hubo entre ambos actores mientras representan a un matrimonio sostenido en relaciones extramatrimoniales hasta que los amantes de ella comienzan a desaparecer.

18 de marzo, Amazon Prime Video

Halo

Los fans de la franquicia de videojuegos no se perderán esta serie live action con Pablo Schreiber como Master Chief y Jen Taylor como Cortana. Los capítulos prometen no separarse de la historia original, por lo que el Comando Espacial de las Naciones Unidas se enfrentará a la amenaza alienígena conocida como Covenant.

24 de marzo, Paramount+

Moon Knight

¿Has perdido alguna vez el contacto con la realidad? Oscar Isaac vive un momento así en esta serie que desentraña el origen de Moon Knight, un antihéroe surgido de la unión de un poderoso alter ego egipcio con un hombre que padece trastorno de identidad disociativo. El villano es interpretado por Ethan Hawke, quien debuta en el Universo Cinematográfico de Marvel.

30 de marzo, Disney+

Morbius

Podrá no haberte gustado la actuación de Jared Leto en Suicide Squad, pero el histrión no se da por vencido y ahora es un villano de Marvel. El filme contará el origen de las habilidades de Michael Morbius quien al intentar curarse de una extraña enfermedad, gana una sed casi irrefrenable por la sangre. Algunos creen que dará pie a los Seis Siniestros por un avance en el que Michael Keaton, intérprete de Buitre en Spider-Man: Homecoming, aparece en una escena. Ya lo descubriremos.

31 de marzo, en salas de cine