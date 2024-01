Sheinbaum cierra precampaña rumbo a la Presidencia en Cdmx

Pasaron 60 días desde que inició su camino como precandidata presidencial por la coalición que formaron Morena, PT y PVEM, y que decidieron llamar Sigamos Haciendo Historia

Por Jorge Almazán R.

Tres meses de, por tercera ocasión, recorrer el país para afianzar lo que en el papel estaba puesto, que todas las bases de dichas fuerzas políticas la designaran en la intercampaña (del 19 de enero al 29 de febrero) como candidata oficial a la Presidencia de México, y a partir del 1 de marzo, de nueva cuenta, girar por todo el territorio nacional y tratar de ser, en 200 años de historia.

La primera mujer que dirija el futuro de su patria, si mexicanas y mexicanos así lo deciden en la Jornada Electoral del 2 de junio, por lo que convocó “al pueblo de México a que hagamos realidad la primera mujer presidenta de México, estoy lista para caminar con ustedes”.

Bastó que el animador anunciara la llega de Claudia Sheinbaum Pardo a las 16:56 horas para que las miles de personas de todo el país que coparon la Plaza de la República y sus alrededores, comenzaran a arroparla con arengas como “¡pre-si-den-ta…!”, y “¡es un honor estar con Claudia hoy…!”, mientras ella, -acompañada de presidente nacional de Morena, Mario Delgado-, saludaba, abrazaba, daba autógrafos… se tomaba selfies con militantes y simpatizantes de su movimiento, al tiempo que sonaban los temas “Morena”, y “Es Claudia”.

Luego de 36 minutos de recorrido desde la avenida Plaza de la República, llegó hasta el escenario donde ya la esperaban aquellos con los que compitió para lograr la Coordinación Nacional de Comités en Defensa de la Cuarta Transformación: Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Manuel Velasco y Marcelo Ebrard, quién reapareció para mostrar su apoyo a Sheinbaum Pardo y abrazarla; además de políticos destacados como la exfiscal de la capital, Ernestina Godoy; y la senadora Olga Sánchez Cordero, entre otros personajes.

En el tapanco, la actriz, cantante y ahora también integrante del equipo de la exjefa de Gobierno, Regina Orozco, presentó a quienes están en el entarimado, para después pedirle a la precandidata que diera su discurso.

“Hoy cerramos la precampaña, fueron 60 días de escuchar al pueblo de México, y hoy puedo decir que se consolida una gran verdad y que nadie podrá negar: estamos viviendo la Cuarta Transformación de la vida pública de México…

“México está cambiando para bien, y somos la inmensa mayoría quienes queremos que siga la transformación, que no haya marcha atrás en los logros alcanzados y que tengamos un nuevo momento de este proceso inédito que construye democracia, libertad, dignidad, derechos, justicia y la felicidad del pueblo del México”.

Aseguró que “ganamos la precampaña… Y quiero destacar algo de lo que todas y todos debemos estar orgullosos, llegamos a este momento previo al inicio de la campaña unidas y unidos, fuertes y victoriosos… La unidad de nuestro movimiento es innegable, juntos somos invencibles, somos el movimiento social y político más grande de todo el planeta”.

Subrayó que la democracia es “el arma del pueblo de México, por eso nuestra unidad es con el pueblo. Nosotros somos la esperanza de México, por eso a la libertad que nos caracteriza, agrego un nuevo concepto, la dignidad humana, con todo ello, somos indestructibles ”.

Después, habló de lo que hizo en beneficio de los habitantes de la capital cuando gobernó la Ciudad de México, y afirmó que así como hay un “Plan C” para hacer distintas reformas a la Constitución, también hay un “Plan C” en materia de seguridad, el cual se guardó para mejor momento.

Manifestó que los “Diálogos por la Democracia” continuarán en la intercampaña, “porque el gobierno que nos va a tocar encabezar, porque de que vamos a llegar, vamos a llegar, será incluyente y representará un futuro promisorio para nuestra patria pero estará basado, que nadie tenga duda, en nuestros principios, en las causas de nuestro movimiento”.

Advirtió que “soy mujer, madre, abuela, científica, humanista. Considero que la honestidad es un valor supremo que da autoridad política ética y moral, donde he ejercido he dado resultados y lo que me mueve es un profundo amor a mi pueblo y a mi patria.

“Encabezamos un proyecto para el futuro de la nación que reivindica la democracia las libertades los derechos del pueblo de México a una vida digna, los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, encabezamos un proyecto, que se escuche bien, que representa la única opción en México de darle prosperidad a su pueblo, de un desarrollo con bienestar”.

Agregó que “aquí cabemos las niñas y los niños, las y los jóvenes, personas adultas y adultas mayores. Encabezamos un proyecto humanista en el que caben empresarios, clases medias, todas las profesiones, oficios, todas las religiones y todos los libres pensadores, pero que tiene muy claro que no puede traicionar nuestra historia y la dignidad del pueblo de México en su anhelo de democracia, justicia y libertad, somos soñadores, creemos en la paz, la fraternidad, y en que la mayoría de los seres humanos vive feliz cuando se ayuda a los demás”.