Claudia Sheinbaum en Denver: “Desarrollo humano, justicia social y ambiental van de la mano”

Texto por Jorge Almazán

La desigualdad económica, social y territorial, así como la sobreexplotación de los recursos naturales, la lucha por la disminución de los gases de efecto invernadero y la adaptación a las sequías (consecuencias del cambio climático) no sólo se enfrentan con políticas ambientales, sino también con justicia social. Así lo aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en su primera participación en la Cumbre de Ciudades de las Américas, realizada en Denver, Colorado.

Con el expertise en la CDMX, que tiene una población de 9.2 millones de habitamos, aseguró que “nosotros enfrentamos estos desafíos no con pesimismo sino con el optimismo de que otra realidad y otro mundo es posible, siempre y cuando no olvidemos que los retos ambientales no se enfrentan solo con políticas ambientales, sino con la visión de que el desarrollo humano, la justicia social y ambiental siempre van de la mano. Esto significa concebir que las personas y las sociedades debemos enfrentar los viejos y nuevos retos con una visión de derechos sociales, y no todo puede tasarse con valor de mercado”, dijo en la Plenaria “Acelerando la Inversión para la Acción Climática en las Ciudades”.

Al concluir, la jefa de Gobierno se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, con el que charló sobre proyectos de cooperación y el fortalecimiento de la vinculación con el organismo, principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Después, platicó en privado con el Vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Christian Gonzalo Asinelli, respecto de acciones a desarrollar para fortalecer el vínculo de CAF con la Ciudad de México. La primera Cumbre de Ciudades de las Américas promueve la cooperación regional; además de Claudia Sheinbaum, reunió a líderes subnacionales de todo el Hemisferio Occidental con una composición diversa y heterogénea de representantes de gobiernos, la sociedad civil, empresas, el sector académico, la juventud, la cultura y el arte, así como de grupos indígenas y de comunidades relegadas.

TARJETA DE MOVILIDAD INTEGRADA

Más tarde, en su participación en el panel “Alineando la inversión en Infraestructura y las Agendas de Desarrollo Sostenible, a través de Calles Completas”, Sheinbaum destacó que la tarjeta de Movilidad Integrada permite acceder a todos los sistemas de transporte de la Ciudad de México y logra una mejor contabilidad de los ingresos. “Con este diseño, la tarifa del Cablebús es de 7 pesos, 30 centavos de dólar; la del metro, 5 pesos, un cuarto de dólar; del autobús para las colonias más pobres de la ciudad es de 2 pesos, 10 centavos de dólar; la tarjeta nos permitirá que el incremento en el transporte público de nuestras ciudades, que es un problema siempre, pueda ir subiendo con la inflación sin necesidad de tener numerarios específicos”. Ejemplificó que así no sería de 5 a 7 pesos, sino de 5 a 5 pesos con 10 centavos, que de otra manera sería imposible. “Hemos recuperado en tan sólo cuatro años alrededor de tres mil millones de pesos que antes se fugaban de las tarifas del transporte, por eso esta tarjeta representa Movilidad Integrada, Movilidad Sustentable y economías que nos permiten recuperar recursos para poder generar inversiones”, manifestó.

La titular del Ejecutivo capitalino fue cuestionada sobre cómo se logra que en una ciudad coexistan la opinión de las comunidades, la visión política y la visión técnica para lograr una movilidad sustentable y amigable, y ella respondió que “nada puede imponerse por la vía de la fuerza, cuando los proyectos tienen sentido, se explican adecuadamente y se hace una consulta pública para que la gente decida a partir de un acuerdo con los desarrolladores”.

MIGRANTES

Por la mañana, un grupo de migrantes la esperaba a la salida del hotel donde se hospedó, para ofrecerle con mariachi el tema “México lindo y querido”, y después acompañarla al Colorado Convention Center. Más tarde, después de sus eventos en la Cumbre, la mandataria capitalina sostuvo un encuentro con la comunidad migrante de Denver.

Si te gustó esta nota y quieres saber más sobre recomendaciones, tips y noticias, suscríbete a nuestro newsletter de Máspormás y disfruta de la mejor información.