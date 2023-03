Un mercado para visitar el fin de semana: el Mercado Japón en CDMX

Fotografía: Cortesía

Libera la tensión de la semana en este mercado con gran variedad de productos nipones. Habrá venta de comida, plantitas y árboles (incluyendo sakuras), moda, productos de belleza y más. Es una buena opción para ir acompañado, ya sea de tu pareja o de toda la familia, sólo toma en cuenta que por ahora no aceptan mascotas. La entrada no tiene costo, pero se requiere hacer reservación con la Asociación México Japonesa, A. C.

Dónde: Fujiyama 144, col. Las Águilas

Horario: 11:00 a 17:00

WhatsApp: 55 6804 4585

Cuándo: Sábado 1 de abril

Si te gustó esta nota y quieres saber más sobre recomendaciones, tips y noticias, suscríbete a nuestro newsletter de Máspormás y disfruta de la mejor información.