Una forma integral y comprensiva de tratar las adicciones

Fotografía:

NUBE: la nueva forma de atender a los consuimidores de sustancias psicoactivas.

El gobierno de la Ciudad de México tendrá un nuevo programa para la integración familiar.

El director del IAPA, José Antonio Alcocer, afirmó que se trabajará para que sin juzgar, criticar o estigmatizar, se escuche, atienda y ayude a las personas para salir de las adicciones.

Bajo el principio de no juzgar, no criticar y no estigmatizar, sino escuchar, entender y ayudar, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Secretaría de Salud (SEDESA) de la CDMX pondrá en marcha el programa NUBE, con el que se atenderá de manera gratuita a las personas consumidoras de alguna sustancia (legal o ilegal) y se enfocará en el entorno de quienes rodean a la persona para lograr una recuperación integral y fortalecer a quienes de manera indirecta también padecen los estragos de la adicción.

Para ello, se vinculará estrechamente con los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), pues se busca trabajar con la salud mental. De hecho, la primera NUBE abrirá en la calle de Perú 88, alcaldía Cuauhtémoc, frente a la Arena Coliseo donde arriba hay un PILARES.

Alcocer Sánchez dijo a Máspormás que NUBE se basa en un programa de valoración a través de un grupo multidisciplinario integrado por un médico general, dos psicólogos y un trabajador social, además de tener un convenio con el Hospital Gregorio Salas, muy cerca de donde se establecerá la primera NUBE, para atender de manera inmediata cualquier urgencia que se presente con las personas adictas a alguna sustancia psicoactiva. Comentó que a algún miembro de la familia, sobre todo de jóvenes entre 13 y 14 años en situación de consumo, pueden llevarlo a la NUBE para hacer su tamizaje de valoración y saber qué tipo de tratamiento requerirá; podría estar en casa siguiendo un tratamiento de tres a seis meses, o si se trata de una situación grave, se canaliza al hospital toxicológico.

LABOR

El IAPA tiene diversas acciones para atender a este sector de la población, lo importante ahora es que ya no se enfocarán sólo en el consumidor, sino que también se enfocará en el pilar de la casa donde vive esa persona. En este sentido, Alcocer Sánchez mencionó que quizá ese pilar sean los abuelos, porque en muchas situaciones los padres trabajan o no existe la figura de alguno o de ambos. En esos casos existe una situación emocional dañada donde nadie le pregunta al adicto cómo se siente o qué necesita; es ahí donde la NUBE interviene. Se espera que la atención no sólo recaiga en la adicción, sino que también se garantice que cuando el consumidor regrese a casa encuentre un entorno psicosocial diferente y fortalecido, para que realmente sea un proceso exitoso con apego al tratamiento. Si esto no ocurriera y se encuentra el mismo ambiente, hay un gran riesgo alto de recaída, por eso se busca que la atención sea integral para toda la familia, ya que existen muchos casos de depresión, ansiedad y posibles intentos de suicidio, por lo que es importante que en casa se sepa cómo tratar y ayudar a una persona en esa posición. Los PILARES serán grandes aliados, pues además de las actividades que se realizan de manera cotidiana en ellos (clases de cómputo, de yoga, entre otras), se trabajará en actividades complementarias, lúdicas, recreativas y culturales como obras de teatro que se llevarán de la mano con el programa NUBE. Se tratará de trabajar con la salud mental y fortalecer el entorno psicosocial no sólo de la persona consumidora sino también de su familia.

TRABAJO EN EL GCDMX

El director dejó en claro que NUBE se desarrolló por instrucción de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y de la secretaria de Salud de la capital, Oliva López, que tuvieron la visión de que este programa no sólo fuera para la atención de quien consume sino también para el entorno psicosocial. Si bien es cierto que el consumo de sustancias psicoactivas es una enfermedad física, también se torna una enfermedad social que genera violencia familiar, violencia de género, entre otras, por lo que se debe cambiar el enfoque y ver todas las aristas para ayudar. El servidor público recalcó que el seguimiento es esencial para que de manera puntual la recuperación y la reintegración del consumidor a su entorno psicosocial sea real. También aseguró que la Ciudad de México está siempre a la vanguardia de programas y acciones para atender a la población consumidora, con los cuales se tienen grandes resultados, por ejemplo, en la tasa de incidencia de suicidios que lidera Yucatán, la capital se ubica en el lugar 23. Otra acción es la del IAPABÚS, que acerca a comunidades de alta marginación, universidades y otros puntos de las 16 alcaldías, programas de prevención y atención de las adicciones y pruebas de VIH, entre otras; todo esto marca la diferencia respecto a otras entidades de la república. Con NUBE, se espera tener un gran alcance para fortalecer y mejorar los entornos sociales de los consumidores y de las mismas familias, para lograr que ellos mismos, con el tiempo, sean los replicadores.

Si te gustó esta nota y quieres saber más sobre recomendaciones, tips y noticias, suscríbete a nuestro newsletter de Máspormás y disfruta de la mejor información.