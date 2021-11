Unidades habitacionales tendrán internet gratis

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, dio a conocer que el próximo año la Ciudad de México tendrá más de 2,300 nuevos puntos de acceso gratis a internet, los cuales estarán disponibles en escuelas primarias, secundarias, Institutos de Educación Media Superior y en Universidades del gobierno local, así como en unidades habitacionales.

Tras recibir el Guinness World Records como la ciudad con más puntos de wifi gratuitos, al contar con 21,500 accesos, el funcionario destacó que estos no recaban datos personales, no establecen un tiempo límite de navegación y no tienen restricciones de contenido.

“Cada poste tiene 100 megas de capacidad, con una garantía de navegación para cada persona de, al menos, tres megas, y esto basta y sobra para hacer todo lo que uno hace en internet”, explicó tras agregar que las tres alcaldías con mayor porcentaje de conexiones a los puntos de wifi gratis son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Se espera que para 2024, la capital cuente con 30,000 puntos de acceso. (Chilango)