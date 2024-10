5 tips para iniciarte en yoga

Si te interesa comenzar a practicar esta disciplina, considera estas claves que te serán de gran ayuda

Por Ana Paula Domínguez

Descubre el tipo de yoga adecuado para ti

No todos los estilos de yoga son para todas y todos. Si eres activo y tienes buena condición física, seguramente disfrutarás de prácticas más fuertes como el Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, Power Yoga, Power Vinyasa Yoga o Flow Yoga.

Si buscas curarte de alguna lesión física y liberar tu estrés a nivel profundo, acércate al Yoga Iyengar, Yoga terapéutico o Yoga restaurativo.

Si tu interés es acercarte a la parte espiritual del yoga y equilibrarte a nivel emocional y también soltar el estrés, sin duda practica Kundalini Yoga.

Empieza desde donde estás el día de hoy

Muchos me han dicho que prefieren no practicar yoga porque no tienen flexibilidad, y yo les digo: la flexibilidad es una consecuencia de la práctica; es preferible practicar una vez o dos veces a la semana que no hacerlo.

Nunca es demasiado tarde

El yoga es una práctica que hay que experimentar y es un proceso de autoconocimiento personal; no se trata de competir, se puede comenzar en cualquier momento de la vida.

Mantente presente, no busques llegar a ningún lugar

Pensar en “quiero hacer esa postura complicada”, puede ser el reto de muchos. Pero la realidad es que mantenerte presente con todos tus sentidos a lo largo de la práctica es lo único que realmente importa. Recuerda que lo más importante de tu práctica es la respiración.

Busca orientación cercana

Platica con quien guíe la clase y prueba diferentes estilos de yoga. Cuéntale también cuál es el objetivo por el que te acercas. Después de probar varias sesiones, sabrás cuál es el tipo de yoga indicado para ti. De preferencia empieza por Yoga restaurativo, Hatha Yoga o Kundalini para que la clase no sea tan demandante físicamente como lo podría ser cualquier tipo de Vinyasa.