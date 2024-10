De regreso a lo esencial

Lo que ha funcionado generación tras generación, probablemente es lo que tu cuerpo necesita

Por Ana Paula Domínguez

Hace unos días una amiga me enseñó un post promocional de una tienda en Coyoacán que ofrecía micro dosis de Ayahuasca y de psilocibina. También he recibido invitaciones a para ir a retiros donde se usan “plantas de poder” o me han vendido aparatos electrónicos que dicen diagnosticar todos tus males y curarte con el poder de las frecuencias.

De acuerdo a lo que indica el Journal of Pshycopharmalogy, el uso de plantas de poder como ayahuasca y hongos puede tener efectos negativos, como ansiedad, paranoia, flashbacks, y riesgo de psicosis en personas con predisposición a trastornos mentales; además, pueden interactuar peligrosamente con medicamentos y provocar dependencia psicológica o trauma emocional si no se usan con la preparación adecuada.

Tengo más de dos décadas desde que fundé el Instituto Mexicano de Yoga y en el camino y surgimiento del wellness también he visto que hay una creciente confusión y dudas sobre lo que deberíamos o no probar para procurarnos un bienestar.

Y ya que estamos acostumbrados a la “novedad”, siempre habrá una nueva dieta, un nuevo estudio, una nueva forma para encontrar el tan buscado estado de balance, lo cual puede resultar abrumador. Sin embargo, hay que regresar a lo esencial, lo que ha funcionado generación tras generación que hoy te resumo en tres puntos básicos:

1 .Entre más frescos sean tus alimentos, mucho mejor. Nunca será lo mismo un jugo de manzana enlatado lleno de conservadores y químicos, que una manzana. No hay mucha ciencia, elige alimentos frescos reconociendo que lo que comes es la gasolina que le estás dando a tu organismo para que funcione mejor.

Al principio es complejo hacer el cambio, pero puedes preferir hacerte un panqué de plátano en casa o un guisado con verduras frescas que comprar comida congelada. Al elegir esto no sólo verás una mejoría en tu salud sino también en tu economía, porque cocinar en casa un rico guisado de lentejas con verduras y arroz es mucho más económico que salir a un restaurante.

También evita los tres venenos: harinas, azúcares y lácteos. Prefiere en todo caso harinas integrales, azúcares provenientes de las frutas o miel de agave, y limita el consumo de lácteos por su efecto inflamatorio; prefiere en todo caso kefir, queso de cabra o yogurt griego sin azúcar.

2 .Pasa tiempo con tu familia, tus hijos y tus amigos, sin aparatos electrónicos de por medio, eso te nutre a nivel emocional. Elimina las relaciones tóxicas de tu vida.

3. Muévete, suda para desintoxicarte y tener un buen estado de ánimo, una buena salud y articulaciones sanas. También dale espacio a los momentos de ocio, de quietud y de pausa para recuperarte y recordar lo importante.