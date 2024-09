Con este ejercicio podrás resignificar las experiencias duras de tu vida para transformarlas en fortalezas

Por Ana Paula Domínguez

Más o menos a finales de los años ochentas y los noventas, era muy común caer en la victimización y pensar que por alguna situación del pasado nuestro presente se determinaba, creencia fuertemente influenciada por Sigmund Freud.

El psicoanálisis freudiano se basa en analizar el pasado porque se cree que las experiencias y conflictos inconscientes de la infancia moldean profundamente nuestros pensamientos y comportamientos actuales.

Recuerdo que por años me creí la historia de que mi vida amorosa no era tan buena por el trauma de ver a mi primer novio besándose con otra chica; sin embargo el Dr. en Psicología Benjamin Hardy en su libro The gap and the gain, que coescribió con el Dr. Dan Sullivan, asegura que está en nosotros el darle significado a los eventos y experiencias de nuestra vida.

“Tu pasado es sólo una historia y cuando te das cuenta de esto, no tiene poder sobre ti”, afirma. Es por eso que Sullivan creó una gran herramienta para resignificar el pasado conocida como “El transformador de experiencias” que consiste en lo siguiente. Saca una hoja de papel o reflexiona siguiendo las siguientes instrucciones:

Piensa en una experiencia específica, positiva o negativa. Pregúntate: ¿qué de esta experiencia ha funcionado? ¿Qué “utilidad” puedes obtener de esta experiencia para mejorar tu futuro? ¿Qué puedes aprender de esta experiencia sobre lo que no quieres? Sabiendo lo que sabes ahora porque tuviste esta experiencia, ¿cómo abordarías tu futuro de manera diferente si estuvieras en la misma circunstancia? ¿Qué agradeces de esta experiencia?

Cuando haces este ejercicio, tú puedes cambiar el significado de tus experiencias del pasado al transformarlas una y otra vez a través de tu proceso de pensamiento y de evolución, cambiando lo que significan para ti y extrayendo nuevas lecciones.

Como explica Sullivan: “nadie nos alienta para lidiar con los aspectos negativos de nuestras experiencias, pero cuando puedes tomar una experiencia negativa y aprendes una lección de ella para aplicarla positivamente en el futuro, estás transformando la experiencia negativa”.

