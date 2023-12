Damien Hirst presenta su primera exposición en un museo mexicano

En el marco del décimo aniversario del Museo Jumex, el artista británico Damien Hirst inaugurará la exposición “Vivir para siempre (por un momento)”, con cerca de 60 piezas que celebran su influyente obra

El Museo Jumex albergará en 2024 la primera exposición de Damien Hirst en un recinto museístico en México e incluso en América Latina. Bajo el título “Vivir para siempre (por un momento)”, el artista británico ofrecerá una visión completa de su obra con aproximadamente 60 de sus piezas creadas entre 1986 y 2019.

Esta exposición conforma la parte central de las celebraciones por los 10 años del Museo Jumex, motivo por el que abarcará todo su espacio desde el 23 de marzo hasta el 25 de agosto con instalaciones, esculturas y pinturas, algunas de ellas como Natural History, Spin Paintings, Medicine Cabinets y Cherry Blossoms.

“México siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, un segundo hogar. Me encanta su increíble cultura: el Día de los Muertos y las mariposas de Michoacán. Mucha gente dice que mi trabajo trata sobre la muerte, cuando no es así, trata sobre la vida, y la muerte es simplemente una parte de la vida”, expresó Hirst en un comunicado.

De acuerdo con Eugenio López, presidente de la Fundación Jumex, traer esta exhibición a México implicó más de 2 años de trabajo. La curaduría fue hecha por Ann Gallagher en colaboración con el propio artista; incluyeron tanto series conocidas como poco vistas.

Hirst ha destacado en el panorama artístico mundial desde los años 90 con piezas como Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, que muestra a un tiburón tigre sumergido en formol. Además, continúa teniendo una fuerte presencia en el arte contemporáneo con sus reflexiones sobre los límites de lo que puede ser arte.

Anteriormente Hirst ya había presentado de forma individual su obra en México. El artista nacido en 1965 en Bristol, Inglaterra, trajo en 2006 la muestra “La muerte de Dios. Hacia un mejor entendimiento de la vida sin Dios a bordo de la nave de los locos”, que se exhibió en la Galería Hilario Galguera, la cual fue un rotundo éxito.