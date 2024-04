Píntame, una obra que plasma las formas en que tomamos los golpes de la vida

Esta puesta en escena te hará reflexionar sobre los trazos y pinceladas de tu vida para descubrir la importancia de tomar decisiones y arriesgar en la vida, eso sí, con mucho arte

¿Qué es lo que nos deja el arte? Para lxs artistas puede que les dé en el camino dudas, preocupaciones, egos, vicios y, a veces, las ganas de tirar la toalla. Si pensamos en la actualidad, por ejemplo, nos encontramos con la lucha contra lo popular en las redes sociales y la inteligencia artificial.

Ese dolor del artista o duda existencial del artista es lo que motivó a Álvaro Torres a traer desde España la comedia dramática Píntame, una puesta en escena que nos dibuja las formas en que podemos tomar los golpes que nos da la vida mientras la disfrutamos en tiempo presente.

“Es esta cosa de ‘me vendo al algoritmo’, ‘busco el éxito para intentar sobrevivir de ello’ o ‘soy fiel a lo que pienso y defiendo mis ideas, aunque esto no sea aparentemente comercial’”, comenta el director y productor, “la obra tiene mucha reflexiones acerca de cómo nos relacionamos con el arte y qué creemos que tiene el arte en nuestras vidas”.

Píntame nació hace una década de la mano de David Ramiro Rueda. Comenzó presentándose en una sala española muy pequeña, con cuatro funciones, y acabó 6 años después, con ocho temporadas. Tras este éxito y estando en México, además de lo que vivía en ese momento, Álvaro decidió proponerla al Foro Shakespeare, donde por fin se estrena este 15 de abril, Día Mundial del Arte.

“El autor es mi mejor amigo, estuvo aquí en México y daba la casualidad que estaba leyendo una novela llamada Éramos unos niños. Es la vida real de la escritora, que también es pintora, y cuenta su vida sobreviviendo en Nueva York… Había un punto que me tocaba mucho porque, como actor, siempre estoy viendo hacer comerciales o cosas que te dan dinero, pero en realidad lo que nos engrandece el corazón es hacer arte, remover conciencias, contar este tipo de historias”, detalla el también actor.

Fue cuando se identificó con Elena, personaje que ama la pintura por encima de todas las cosas, pero cuya pareja, Gonzalo, es su contrapunto. Mientras ella plasma su creatividad en cuadros y nos hace entender que el arte es un nivel de expresión, él es pintor de fachadas y da voz al desconocimiento o a lo que entendemos por arte. Según el director, es una forma de ver que hay arte para todos, pero también es una cuestión de democratizar el acceso. Asimismo, está Diego, roomie de Gonzalo que detonará otras situaciones.

Álvaro expresa que lo que le apetece al acercar esta historia al público no solamente es hablar del arte, sino destacar la importancia de tomar decisiones, de crecer y de arriesgar en la vida.

“He de reconocer que los protagonistas son millennials, así que a todos los millennials que vengan les vamos a contar su vida, se van a sentir muy identificados. Pero aunque los tres personajes sean muy diferentes, comparten una misma idea: la sensación de soledad. Y cuando digo soledad, no me refiero a no tener pareja, tiene muchas aristas, es que nadie entiende tu trabajo, es no poder expresar tus emociones o no tener con quién hacerlo, hay muchos tipos, y yo creo que esto ya no es cosa de millennials”, explica.

En un sólo acto, la historia se desarrolla desde un departamento con momentos en los que hasta se rompe la cuarta pared. “Aunque los personajes se estén preguntando entre ellxs, la pregunta va al público porque sí tiene esa cosa no aleccionadora, pero es muy directa”, añade.

Junto con Álvaro actúa Jonathan Walton (alternan como Gonzalo), Leticia Texidor y Ari Rojas (como Elena), y Said Reza y Alejandro Zermeño (como Diego). Se presentará todos los lunes a las 20:30 horas, hasta el 17 de junio.

¡Exprésate!

Actualmente existen muchos proyectos dedicados a que el público en general se acerque a diferentes formas de expresión artística. Como ejemplo están los talleres de cerámica y acuarela en la Ciudad de México para que la gente principiante pierda el temor a estos materiales y se anime a practicar sus técnicas. Algunas opciones son Taller Tlakuilo (IG @t.tlakuilo), dedicado a la pintura, y Manos de Tierra (IG @manosdetierramx), para creaciones en cerámica.

El 15 de abril fue proclamado por la Unesco como el Día Mundial del Arte, en conmemoración del natalicio de Leonardo da Vinci y con el propósito de destacar la importancia y el impacto universal del arte