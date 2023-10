Una tragicomedia para huir de la dureza de la vida

El Cojo de Inishmaan te llevará a una isla irlandesa que, a pesar de su lejanía, tiene personajes y situaciones tan divertidas como desoladoras, tales como las que vive la sociedad mexicana

Billy Claven no ha sido el chico más afortunado del mundo: además de ser huérfano y tener una discapacidad, es víctima del acoso y agresividad de los pocos habitantes de la isla donde vive. A pesar de eso, ve la oportunidad de cambiar su suerte con la llegada de un equipo de filmación a la isla vecina, uno que tal vez le permita huir de su tierra natal. De eso se trata El Cojo de Inishmaan, de Martin McDonagh.

Esta puesta es una más de las tragicomedias que ha escrito el también autor de The Pillowman, aunque la novedad de El Cojo de Inishmaan es que se presenta por primera vez en México, y lo hará de la mano de Fernando Bonilla, quien ha demostrado su talento como actor, guionista y director en otras historias como El corrido del rey Lear y Almacenados. Sobre ello nos habla en entrevista.

¿Cómo llegó esta obra a México?

Es una producción de la Sociedad Artística Sinaloense, con la que había trabajado en 2017 como actor en Tres días en mayo (de Ben Brown), y me invitaron a dirigir. Creo que por el simple hecho de ser una obra de Martin McDonagh ya es relevante, porque es un autor fuera de serie; hizo un texto fantástico, bien escrito, divertido y, al mismo tiempo, desolador, que refleja un montón de paralelismos entre la cultura irlandesa y la mexicana.

Cuando se traen obras extranjeras se hacen adaptaciones para que coincidan con el contexto mexicano, pero aquí buscaron apegarse a la obra original. ¿Sí hubo algunas adaptaciones?

Sí hubo un proceso de adaptación, pero siempre respetando la esencia del autor. En buena medida, el trabajo consistió en pensar muy bien en las palabras, que en el contexto de nuestro público y manera de hablar reflejaran la violencia y la crueldad con la que los personajes se expresan; es decir, me importaba mucho que no se sintiera “descafeinado” porque es una de las características más importantes del autor. Estos personajes son muy ignorantes, son básicamente analfabetas funcionales y no quería que se sintieran sofisticados, entonces trabajé mucho en ese sentido.

¿Qué vamos a encontrar detrás de estos personajes?

Son habitantes de una isla irlandesa en 1934. La condición más importante es la pobreza, tienen una vida muy dura y se pueden describir bajo la máxima de “pueblo chico, infierno grande”, no pasa nada sin que todos se enteren. Y, lo que les dije a los actores, están exagerados sus vicios, están sobredimensionadas las monstruosidades, pero curiosamente después de ver sus actitudes crueles, violentas y hostiles, de pronto cada uno muestra algo de ternura. Eso me parece realmente virtuoso.

¿Cómo se maneja la complejidad del escenario?

Eran importantes dos cosas: en primer lugar, no quería ilustrar cada uno de los objetos que se mencionan porque imponen un límite a la imaginación del espectador; y luego, cuando ves imágenes de estas islas, son bellísimas, pero eso podría romantizar esa pobreza y lo importante es que el espectador vea este entorno como lo perciben los personajes, como una sensación de cárcel.

Creo que te has sentido cómodo con la tragicomedia, ¿qué es lo que te ha atraído de este género?

La verdad es que se me da naturalmente. A pesar de que puede tener tratamiento fársico, es algo muy verdadero, porque la vida está salpicada de alegrías y sinsabores todo el tiempo, cuando uno está profundamente triste, de pronto hay algo que te hace reír y viceversa. Creo que la buena ficción siempre se nutre de la verdad.

El Cojo de Inishmaan

Dónde: Teatro Rafael Solana (Miguel Ángel de Quevedo 687, col. San Francisco)

Horarios: jue y vie, 20:30; sáb, 18:00. Hasta noviembre 4

Costo: $300 a $500

Más de Martin McDonagh

El Cojo de Inishmaan forma parte de una trilogía llamada The Aran Islands, la cual incluye a El teniente de Inishmore, que se ha presentado como puesta teatral, y Los espíritus de la isla, que fue adaptada al cine con Colin Farrell y Brendan Gleeson, e incluso estuvo nominada al Oscar; es posible verla en Star+. Por otro lado, en la misma plataforma de streaming se encuentra la película Tres anuncios por un crimen, que también compitió por la estatuilla dorada de la Academia en 2018. Hace poco se presentó la obra La reina de belleza de Leenane, con la dirección de Angélica Rogel.