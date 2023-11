Pato O’Ward destaca en las pruebas de postemporada de la Fórmula 1

Patricio O’Ward, piloto de reserva de McLaren, concluyó su participación en los test de postemporada de la Fórmula 1, con el segundo mejor tiempo en la pista

Este martes marcó una jornada significativa para el regiomontano quien aprovechó una nueva oportunidad para poner a prueba su destreza al volante de un monoplaza de Fórmula 1.

Su participación en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Abu Dhabi, donde finalizó en la 15ª posición, abrió la puerta a una sesión post temporada organizada por McLaren.

En este evento, centrado en evaluar el rendimiento de los neumáticos, un total de 24 pilotos, incluido el regiomontano, se lanzaron a la pista para completar más de 100 vueltas cada uno, sometiendo así los neumáticos a un exhaustivo examen de calidad y resistencia.

Pato O’Ward se destacó al completar 103 vueltas, equivalente prácticamente a correr dos Grandes Premios consecutivos en esa exigente pista de Abu Dhabi y logró ser el segundo mejor tiempo más rápido de los test.

A través de redes sociales, O’Ward se mostró asombrado por su propio rendimiento y expresó su satisfacción con la resistencia de su cuerpo, especialmente su cuello, que es sometido a fuerzas extremas en las curvas rápidas.

“Físicamente, la limitación es el cuello, pero hoy he dado más de 100 vueltas y mi cuello ha sido un campeón. Estoy muy orgulloso, no tienen ni idea el trabajo que he hecho en mi cuello en los últimos dos años”.

“Probamos muchas cosas como la simulación de una clasificación y cada vez siento más la velocidad del auto. Gracias a todos por el apoyo y a McLaren por esta oportunidad y nos vemos el próximo año”, declaró.

Su tiempo en pista fue superior por unos segundos al de su compatriota Checo Pérez, quien también participó en la sesión de pruebas con Red Bull, logró la cuarta posición después de completar 117 vueltas. Con esta sesión, la temporada 2023 de la Fórmula 1 llegó a su fin, destacando a Red Bull como el equipo dominante a lo largo del año.

Para Pato O’Ward, este evento marca un paso importante en su carrera, ya que a partir de la próxima temporada se convertirá en el piloto reserva de McLaren. Esta posición le permitirá estar listo para salir a la pista en cualquier momento en que el equipo lo requiera, consolidando así su presencia en el exigente mundo de la Fórmula 1.