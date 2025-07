Arquitectura que habita y escucha

“Creo en la arquitectura como una práctica en constante acción. Cuando representas algo, ya estás transformándolo. En una ciudad como la CDMX, la arquitectura puede convertirse en un artilugio sensible, una herramienta transformadora del entorno. Quienes diseñamos no sólo damos forma a espacios físicos, también construimos narrativas y abrimos posibilidades de futuro. Me parece que la belleza es un derecho básico y que el diseño puede ser una vía para dignificar la vida cotidiana”, opina Montiel.