Fer Carnal, el influencer que quiere cotorrear al mundo

El creador de contenido que hace reír a millones con sus bromas e insólitas entrevistas, nos cuenta su historia, su pasión por la música y el sueño de llevar su humor por el mundo

Por Eduardo Alavez*

Fernando Aragón es un imán de sonrisas. Las personas lo detienen en la calle para pedirle una foto, un video o simplemente para saludarlo y platicar. Él, siempre amable, accede y suelta alguna broma, como lo hacía su mamá cuando era pequeño. Curiosamente, esos juegos le daban vergüenza de niño.

“Me acuerdo mucho de mi mamá. Cuando éramos chicos, iba saludando a los maniquíes. Mi hermano y yo nos chiveábamos, nos escondíamos. Ahora, hasta los besos”, recuerda en entrevista.

Años más tarde, esas bromas se convirtieron en el sello personal de Fer Carnal, influencer que usa las redes sociales para hacer reír a millones de personas con videos juguetones. Entrevista a los perritos de la calle y saca de onda a más de unx con situaciones inventadas y ocurrencias inofensivas.

Todos los caminos llevan a TikTok

Al parecer, siempre hubo señales de que Fer dirigiría su vida hacia la creación de contenido. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), donde compartió aulas con el youtuber Luisito Comunica. Pese a ello, su intención era brillar en la música, pero la vida lo llevó frente a las cámaras.

Su camino como influencer comenzó mientras trabajaba en una agencia de viajes. Algunos amigos le sugirieron que hiciera contenido sobre sus aventuras en Europa, sobre todo por el carisma que lo distingue. Siguió el consejo y, durante cinco años, hizo videos para YouTube, aunque sin el impacto que hoy tiene en redes sociales.

“Tengo muchos blogs. Me iba de viaje a Rumania y lo grababa o andaba en París y buscaba la forma de contar historias. Lo editaba, lo subía y me entretenía. Decía: ‘No sé si peguen, pero mínimo me dan un propósito”, comenta.

Luego vino el boom de TikTok y, con la experiencia que ya tenía en YouTube, comenzó a crear videos más cortos de bromas para entretenerse. Después de varios intentos, el 21 de marzo de 2021, uno de esos clips pegó… y se viralizó.

“Hubo uno que pegó. Ahí pensé en dos opciones: o me subo al tren y no lo suelto o lo dejo pasar. Me fui por la primera, hasta donde tope y ahora estoy aquí”, recuerda. “Ese día me cambió la vida. Desde entonces le seguí y no he parado”.

¿La receta? Fer cree que está en la pasión, el entusiasmo y la constancia para hacer lo que le gusta. Aunque reconoce que no todos los días son buenos, insiste en que hay que seguir adelante sin perder esas tres cualidades.

“Si yo dejara de hacer videos, mañana me pongo a vender tortas, pero me voy a convertir en el mejor vendedor. Yo sé que si me paro con entusiasmo, soy constante y hago tortas ricas, me va a ir bien”, afirma.

La música, la otra pasión de Fer Carnal

Fernando no oculta su otra gran pasión: la música, en especial el rock y el metal. Tiene dos bandas, Nadie Escucha y Gore N Carnage, donde toca la batería. Aunque aún no alcanzan el éxito que anhela, disfruta esa otra faceta de su vida.

“Tener mis bandas ha sido impresionante. Me ha dado muchas experiencias, me ha dado mucho para viajar. Hemos tocado en muchas partes del mundo. Es súper chido”, asegura.

Incluso, confiesa que dejaría su carrera como influencer para dedicarse de lleno a la música. “Me encanta hablar con las personas, pero si me dieran a elegir cotorrear para irme por la música, creo que me iría por la música. Me veo viajando, tocando, lo hago desde que tengo 15 años, me encanta”, reconoce.

Por ahora, disfruta de todo lo que ha llegado a su vida y trabaja para seguir creciendo con sus bandas, su agencia de viajes y su faceta como creador de contenido en redes sociales, sin dejar de soñar y de cotorrear.

“Me gustaría llegar a mis 50 años y decir: ‘ya me eché una muy buena parte del mundo’. Un sueño que sí quiero cumplir es cotorrearme al mundo”

“Me siento como si hubiera triplicado a mis amigos, como si tuviera un madral por todos lados. Voy por la calle y la gente me cotorrea; me hacen sentir como si fueran mis amigos”