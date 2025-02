Del mito al lienzo

Marcos Mion nos invita a explorar su próxima expo, donde criaturas y quimeras vibrantes cobran vida en un diálogo fantástico con el color

Criaturas. Distorsión de los mitos es la nueva exposición del artista argentino Marcos Mion, que tendrá lugar del 5 al 8 de febrero en Aura Galerías (Atenas 30, col. Juárez) en un horario de 11:00 a 19:00, y un acto inaugural previo el martes 4 a las 17:30. Según palabras del propio Marcos, esta exposición es una reflexión crítica de las narrativas imperantes y su efecto en las personas. Para + Chilango diario nos contó un poco más al respecto.

Al mirar tus criaturas, surge la pregunta: ¿son un reflejo de nuestra naturaleza humana, con todas nuestras contradicciones y colores, o son algo ajeno a nosotrxs?

La propuesta curatorial y museográfica que proponemos es una selección de obras extraídas de mi serie “Las 366 puertas verdes”, de las más actuales, donde me he centrado en la sociedad y las personas como individuos, pero también en su rol en el contexto. Personas tan humanas que se equivocan, que caen en la trampa de creer sin tener el tiempo suficiente ni herramientas adecuadas para la observación crítica. Eso las hace tan coloridas, tan diferentes entre sí y tan contradictorias en sus interiores. No dejamos de estar en esa lucha permanente como “Guerreros de la muerte florecida”, que describe Carlos Castaneda en su serie de libros de Las Enseñanzas de Don Juan.

Aunque tus obras no remiten directamente a los alebrijes, es inevitable notar esa conexión entre arte y fantasía. ¿Cómo dialogan tus criaturas con el folklore o la imaginación colectiva de los lugares donde has vivido?

El público mexicano tiene una riqueza de sabores en sus gustos artísticos que lo hace desafiante. Está plasmado de visiones fantásticas de una naturaleza profundamente espiritual. Esta pregunta me encanta porque las causalidades de la vida me trajeron aquí y a exponer parte de una serie que nació sin conocer absolutamente nada de México pero que siempre estuvo influenciada por sus culturas ancestrales. Desde el inicio me marcó el libro Las Enseñanzas de Don Juan y estas visiones fantásticas están reflejadas en mis obras. Remiten a alebrijes pero son otras criaturas, otros conceptos. Narro desde el color contrastante para atraer la atención de un público saturado de información y los atraigo a contemplar temas incómodos donde se contrastan sus propias distorsiones del ser. México (donde vivo hace cinco años) ha profundizado esa visión espiritual, fantástica por momentos y aterradora en otros.

¿Qué esperas que lxs visitantes sientan o piensen?

Que hay un mundo diferente esperando allá afuera para ser descubierto y que ese mundo tiene un camino que inicia en su interior. Que esa contradicción lingüística marca el primer reto porque el afuera es lo imperante y está manipulado, es una narrativa controlada sistémicamente. Quizás si nos sumergimos en nuestros pensamientos y sentires nos encontremos con una criatura diferente y nos transformemos.

¿Cómo has experimentado el circuito artístico de la CDMX?

La CDMX es la ciudad más vibrante de latinoamérica en materia de propuesta artística. Por su diversidad multicultural y la calidad de sus artistas, por el profesionalismo de las miradas que generan sus curadoras, galeristas, museógrafos y todas las personas que trabajan en darle a la ciudad sensaciones, color y calidad de obra. Y no sólo es lo cualitativo de la oferta, también es el ritmo. La escena artística no se detiene nunca. En la Semana del Arte esto se multiplica por 100 y siento mucho orgullo de poder ser parte de este circuito; estoy muy agradecido a todo el equipo que lo hizo posible.