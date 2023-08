Estrechando lazos desde el cine en la Semana del Cine Alemán

La edición número 22 de la Semana de Cine Alemán empata con los 30 años de relación fraterna entre Berlín y la Ciudad de México, por lo cual su eje central es la hermandad y la diversidad.

Berlín y la Ciudad de México tienen algo más en común que ser las capitales de sus respectivos países: son ciudades hermanas. Ricas en cultura e historia, tienen mucho que compartir incluso en el cine. Por ello, la Semana de Cine Alemán, organizada por el Goethe-Institut Mexiko, se encarga de traer año con año tanto filmografía germana consagrada como propuestas contemporáneas para apreciar en nuestro país. Su 22 edición tiene por lema “Hermandades diversas” debido a los lazos establecidos, y sobre ello platica en entrevista Ana Zamboni, directora y coordinadora de Programación.

¿Cómo celebra la Semana de Cine Alemán este aniversario?

Se están organizando una serie de festejos culturales y artísticos aquí mismo (Goethe-Institut Mexiko), en otras organizaciones y desde la Embajada de Alemania. Pero lo que hicimos es aprovechar este aniversario para nuestro tema: “Hermandades diversas”, porque pensamos mucho en qué podríamos ligar y nos quedaba un poco corto nada más decir hermandad. Son dos ciudades multiculturales y tienen la diversidad en todos sus sentidos, de pensamiento, cultural, artística, de género, de identidades sexuales. En fin, diversidad era la palabra adecuada.

En la parte cinematográfica, ¿cómo se ha fortalecido esta relación multicultural?

En la medida de lo posible, siempre tratamos de apoyar a los festivales de todo el país para que presenten cine alemán y algo que nos gustaría implementar son más encuentros de industria, es decir, el provocar espacios en los cuales agentes de ambos países puedan asistir y desarrollar actividades y eventos que propicien las coproducciones. Tratamos de que no sea sólo una muestra de cine alemán, sino de propiciar intercambios y encuentros con la industria mexicana y, por supuesto, con el espectador.

¿Cuántos filmes vamos a encontrar y qué novedades estarán presentando?

Contando la de inauguración, de clausura y los cortometrajes, son 27 películas; hay cinco cortometrajes y 12 estrenos nacionales. Precisamente para subrayar esta hermandad, varias se presentan en colaboración con otros festivales. Elaha llega con el Festival MICGénero; Luise, con el más longevo de temática LGBTTTI, el Festival MIX; y Las historias de Franz con La Matatena. Con el festival Punto de Vista, de España, traemos la retrospectiva de Peter Nestler.

¿Qué géneros llaman más la atención del público mexicano?

Un poco nuestra idea es derruir esta predisposición de decir “si es comedia, nadie se ríe”, que el cine alemán es como flat (plano), de un solo tipo o muy cine de autor. Lo que he visto es que el público mexicano está interesado en platicar con los cineastas, cuando hay presencia de los directores hay mucha más asistencia. Tiene muchísimo éxito lo relacionado con la escena musical alemana. Y la temática LGBTTTI también es muy buscada.

¿Cuál es la principal diferencia y semejanza entre el cine mexicano y el cine alemán?

Podrían ser las temáticas, porque creo que hay unas que sólo competen a México y otras a Alemania. En Alemania podríamos hablar de todo el pasado triste que sigue apareciendo en las películas, no sólo las que hablan de la terrible época del nazismo, sino también de este choque entre las nuevas generaciones y los que lo vivieron por sí mismos o a través de sus padres. Por supuesto, con nosotros no tiene relación. En México el contexto actual es de desapariciones, narcotráfico y feminicidios. En cuanto a lo que se asemeja, pienso que tanto los cineastas mexicanos como alemanes no se quedan en las fórmulas preestablecidas del cine, ahora buscan poner su propia voz en las historias.

Para ver la Semana de Cine Alemán

Tienes hasta el 20 de agosto para disfrutar de su programación en sedes como la Cineteca Nacional, Goethe Institut Mexiko, Cinépolis Diana y Cine Tonalá, además del Goethe-On-Demand (en línea). Puedes consultar los horarios en la siguiente liga.

Entre las películas imperdibles están Los ordinarios, Piaffe, Imágenes de (mi) una madre, Anima: los vestidos de mi padre, Ven conmigo al cine – Los Gregors y Las historias de Franz (que contará con actores de doblaje en vivo). Además, la clausura será en el Yuyu Cine Club el 19 de agosto, donde tocará DJ Vril mientras se proyecta a modo de permanencia voluntaria el documental B-Movie.

Fotografía: cortesía.